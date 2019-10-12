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AK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kritik bir sürecin yaşandığını belirterek, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin planladığı tarihsel süreci akamete uğratmak noktasında sadece 3-5 yıllık tarihsel hesapları değil, belki 50 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz.

AK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruz

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kritik bir sürecin yaşandığını belirterek, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin planladığı tarihsel süreci akamete uğratmak noktasında sadece 3-5 yıllık tarihsel hesapları değil, belki 50 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah başarılı bir netice elde edeceğiz" dedi.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da katılımıyla İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversitelilere seslenen Dağ, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kritik bir süreç yaşandığını ifade eden Dağ, "Bu süreçlerde atılan hamleler, yapılan işler, nihayetinde ortaya çıkan durum, tarihsel süreçleri etkileyen hususlardır. Hem 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, hem de 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda çok tarihi hamleler gerçekleştirildi. Şimdi de 'Barış Pınarı Operasyonu' ile birilerinin planladığı tarihsel süreci akamete uğratmak noktasında sadece 3-5 yıllık tarihsel hesapları değil, belki 50 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarılı bir netice elde edeceğiz. Böyle imtihan dönemleri olmayan zamanlarda toplumdaki katmanları anlamak çok imkan dahilinde olmuyor. Toplumdaki katmanlar neye hizmet ettiklerini bu dönemlerde gösteriyorlar. Arka planlarında neler olduğunu böyle zamanlarda görüyorsunuz. Stabil bir ortamda millete hoş gelecek ifadelerle bir algı oluşturuluyor. Barıştan bahsedildiğinde insanlar tabii ki olumlu bir düşünce içinde olabilirler. Ancak bizzat gözümüzün önünde yaşanan hadiselerden sonra, birileri oradaki durumu çok da iyi bilmesine rağmen bugün bu kelimeyi kullandığında bir buluşma içinde oldukları görülüyor" diye konuştu.
'ÜNİVERSİTELERDEKİ KAVGADA YOKUZ'
Öte yandan toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ise, "Türkiye'de üniversiteler her zaman son 60 senedir siyasi çatışmalar ve terör olaylarıyla enerjisini tüketmiştir. AK Parti döneminde çok yoğun bir mücadele ortaya konulmuştur. Bizler kavgada yokuz, şiddette yokuz, üniversite ve kampüsü geren çalışmalarda yokuz. Biz sadece memleketimizin gençliğinin kendini geliştireceği çalışmalara imza atmak için varız. Bu yüzden öğrenci topluluklarımız çok güzel kariyer programları yapıyorlar ve bunları yapmaya devam edecekler. Bununla birlikte üniversiteye geçişte kat sayı problemi yok, harç meselesi yok, burslar çok iyi noktaya geldi, kampüslerimiz pırıl pırıl oldu. Bu noktada arkadaşlarımız üniversitelerde AK Parti döneminde yapılan yoğun çalışmaları hissediyor ve anlatıyorlar" dedi.

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AK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruzAK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruzAK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruzAK Parti'li Dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruz

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