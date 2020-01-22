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  4. AK Parti'li Dağ: AK Parti iktidarları uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek

AK Parti'li Dağ: AK Parti iktidarları uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek. AK Parti iktidarları bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek" dedi.
AK Parti genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret ederek, parti teşkilatının toplantısına katıldı. Genel başkan yardımcıları Kandemir ve Dağ'a, AK Parti Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdulkadir Özel, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve diğer yetkililer eşlik etti. Toplantıdan önce İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun odasında açıklama yapan Hamza Dağ, partisinin yeni kongre sürecine girdiğini hatırlatarak, "Bizde kongre süreçlerinde bir kültür oluştu. Gerçekten de siyasi partiler oluşan kültürlerine göre devam ediyor. Bu kültürde kongre sürecinde kavgaların değil, sandalye uçuşmalarının değil daha çok istişarenin ön planda olduğu, istişareyle beraber alınan kararların sahada icra edildiği bir siyasi partiyiz. O açıdan kongre sürecinden daha da güçlenerek, daha da büyüyerek heyecanımızdan bir an bile bir eksilme hissetmeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye'nin önünde seçimsiz dönem olduğunu belirten Dağ, "Bu seçimsiz dönemi parti olarak da önemsiyoruz. Aynı zamanda da iktidar olarak önemsiyoruz. Parti olarak bu seçimsiz dönemde, arka arkaya geçirdiğimiz çok sayıda seçimler oldu. Bir yandan bu seçimlerin muhasebesini, muhasebesinden sonra da yeni seçimlerin mücadelesini ortaya koyacağız. Mücadele edeceğimiz siyasi rakiplerimizin de kimler olduğunu biliyoruz. Buna göre planımızı yapıyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni hükümet sistemiyle birlikte ortaya çıkmış bir tablo var. Bu tabloda bir tarafta ülkesine daha iyi hizmeti nasıl yaparız, ülkenin geleceğini nasıl büyütürüz, diye hayal eden, bu hayali hayata geçiren, realist politikalar ortaya koyan ve politikayı da kendi bağımsız düşüncesiyle fikriyle ortaya koyan bir yapı var. Diğer tarafta ise bu yapıya karşı birtakım mihrakların, küresel sermayenin, emperyalist güçlerin, bu ülkeyle ilgili ortaya koymuş olduğu stratejiyi ortaya koyma noktasında olan bir kanaat ve yapı içinde olanlar var. Aslında 4 benzemez, 5 benzemez bir araya gelir noktada, esasında buluştukları yegane husus da bu noktada. Bu durumu masaya yatırıp, bu durumu görüp, bu duruma göre önümüze bir strateji koyuyoruz. Onun için de birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek. AK Parti iktidarları bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek."
Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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