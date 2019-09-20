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AK Parti'li Dağ, aşure dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'nde aşure dağıttı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'nde aşure dağıttı. Dağ, Türkiye'de birlik ve beraberliği bozmak için terör faaliyetinde bulunanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, muharrem ayı dolayısıyla AK Parti Konak İlçe Teşkilatı ve İzmir Kuşulular Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Kazanlarda pişirilen aşurenin üzerine nar taneleriyle ay- yıldız yapıldı. Zeytinlik Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii önündeki etkinlikte Dağ, kazanın başına geçti ve ardından aşure dağıttı. Aşure dağıtırken dua da eden Dağ, daha sonra muharrem ayının önemine değindi. Bu tür etkinliklerin her yıl yapıldığını belirten AK Parti'li Dağ, şunları söyledi:

"Siyasi partiler, milletimizin temsilcileri olarak milletimizin yaptığı bu etkinliklere katılmaya gayret ediyoruz, katılıyoruz. Aşure aslında bize çok güzel şeyler anlatıyor. İçerisinde her çeşit meyve ve sebzenin yer aldığı yemek bir araya geldiğinde çok güzel bir birliktelik sağlıyor. Ülkemiz de birçok mezhepsel ve etnik olarak değişik kimliklere sahip insanlardan oluşuyor. Siyasi görüş olarak da değişik kesimlerden oluşuyor. Biz ülkemizin bu şekilde bir arada olduğunda çok daha güçlü olacağını düşünüyoruz. Bu birlikteliği, beraberliği bozmak için terör faaliyeti içerisinde bulunanların cuma vaktinde bu beladan kurtulması için dua ettik. Aşure gibi ülkemizde yaşayanların beraber, güzel işler yapması için hep beraber dua ettik. İnşallah birlik ve beraberliğimizin daimine vesile olsun."

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