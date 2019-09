AK Partili Dağ: Büyükşehir Belediyesi gereken çabayı göstermiyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimlerin ardından İzmir'de iktidarda olan siyasi partinin değil, ama siyasi aktörlerin değiştiğine dikkat çekerek, yeni gelenlerin öğrenme sürecinde olduğunu söyledi. Dağ, Buca metrosu, Yeşillik Caddesi'ne yapılacak battı- çıktı ve köprülü kavşaklar ile balıkçı barınağı ve çöp sorununun çözümü konusunda hükümetin verdiği desteğe rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin gereken çabayı göstermediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de yerel seçimin ardından göreve yeni gelen, daha önce aktif siyaset içinde olmayan belediye başkanlarının öğrenme sürecinde olduklarını belirtti ve kendilerine zaman tanıyarak yapıcı muhalefet anlayışlarını sürdüreceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hükümetten talep edilen dört sorunun çözümü için gerekli şartların sağlandığına dikkat çeken Dağ, Büyükşehir Belediyesi'nin gereken çabayı göstermediğini ifade etti. Dağ, bu sorunların Buca metrosu, Yeşillik Caddesi'ne yapılacak battı- çıktı ve köprülü kavşaklar ile balıkçı barınağı ve çöp sorunu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri Büyükşehir Belediyesi'nin kredi almasına imkan sağlanan Buca metrosudur. İkincisi ise, en hareketli arterimiz olan Yeşillik Caddesi'nden havaalanına kadar olan bölge. Büyükşehir Belediyesi bu bölgede alt geçit, battı- çıktı ve köprülü kavşak yapabilmek için belediyeye devredilmesini talep etti. Bu konuda harekete geçildi ve bölgedeki battı- çıktı ve köprülü kavşaklar ile ilgili sorumluluk da artık Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bizden istenen bir şey vardı, kamuoyuna bile yansımadan bunu kısa süre içerisinde neticelendirdik ki; bu proje Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vaatleri arasındaydı. Üçüncüsü, Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen balıkçı barınağı. Büyükşehir Belediyesi, kendi deniz ulaşımında kullandığı gemileri bağlamak amacıyla Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ortak koordinasyonunda olan balıkçı barınağını talep etti. Bu konuya da olumlu bakıldı. Yeni bir balıkçı barınağı inşa edilmesiyle birlikte bölgenin Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceğine dair yazı çıktı. Bu konuda da artık adım atması gereken Büyükşehir Belediyesi'dir. Dördüncü konu ise çözülmesi için tüm gerekli şartların sağlandığı çöp sorunudur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED raporları verildi ve çözülmesi için gerekli şartlar sağlandı. Biz bu konularda Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce adım atmasını ve çalışmaya başlamasını istiyoruz."

ÖZKANLAR PAZAR YERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bornova ilçesinde bulunan Özkanlar Pazar Yeri konusuna da dikkat çeken Dağ, "Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu konuda özellikle teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 seneden bu yana uğraştığımız Özkanlar Pazar Yeri konusu vardı. Bir önceki belediye başkanları bu konunun çözümü noktasında daha farklı düşüncelere sahipti. Biz yapıcı olmaya gayret etmiştik. Yönetimler, kişiler değişince düşünce ve tavırlar da değişti. Bir önceki yönetim, otoyolun altına pazar yeri taşınmasını desteklemiyordu ancak yeni yönetim bu konuya olumlu yaklaşacağını söyledi. Böylelikle bu konuyu neticelendirmiş olduk" diye konuştu.

'ZEYBEKCİ OLSAYDI 'BURADA BİR ŞEYLER DEĞİŞMİŞ' DENECEKTİ'

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nihat Zeybekci'nin seçilseydi, İzmir yönetiminin şu an farklı bir noktada olacağını söyleyen Dağ, "Eğer Nihat Zeybekci seçilmiş olsaydı çok farklı bir durum olurdu. Kampanya döneminde Zeybekci, 9 ay içinde bir kişinin İzmir'e geldiğinde 'Burada bir şeyler değişmiş' diyeceğini söylemişti. Bunu net bir şekilde yaşayacaktık. Şehrin alt yapısı gibi konular ise daha uzun sürede çözülmesi gereken işlerdir. Nihat Zeybekci seçilmiş olsaydı, bu konu bu vakte kadar çözülmese de projelendirilmiş olacaktı" dedi.

'SEÇİMLERDEN SONRA HİÇ GİTMEDİKLERİ MAHALLELER VAR'

İzmir'in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları olduğuna dikkat çeken Dağ, belediye başkanlarının seçimden sonra hiç gitmedikleri köyler ve mahalleler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İzmir'in trafik, kentsel dönüşüm, çöp, kanalizasyon, körfez kirliliği gibi birçok sorunu var. Kısa süreli yağmurlarda bile baskınlar yaşanıyor ve maalesef bu durum normalleşti. Bu zamana kadar bunlarla ilgili ön çalışmanın yapıldığını ne yazık ki göremedik. Bir belediyenin yapması gereken en temel işler de bunlardır. Halen su meselesi çözülmemiş köylerimiz var. Bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanındadır. Bunlar İzmir'in uzun süredir süregelen sorunlarıdır. Biz ikinci bölge milletvekili olunca, köylere çok fazla gidiyoruz. Bunu yerel yöneticilerimizden de bekliyoruz. Yerel yöneticilerimizin ne yazık ki seçimden sonra gitmediği ilçeler, mahalleler var. Onların daha çok sahaya inmesi; sahadan daha fazla bilgi almaları anlamına gelir. Ancak buralarda geçirilmesi gereken zamanı yurt dışında geçirirseniz, şehrin meselelerini ıskalarsınız. Gün bir şekilde geçer, ancak geriye bakıldığında yapılmamış çok fazla iş kaldığı gerçeği ortaya çıkar. Önemli olan görevde olunduğu sürece her anı görevin hak ettiği şekilde geçirmektir."