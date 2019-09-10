AK Parti'li Dağ: CHP, yangınların müsebbibi PKK'yı kınayamadı

İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü birleşiminde, 18 Ağustos'ta, Karabağlar'da başlayan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin reddedilmesini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yazılı açıklamasında, önergenin, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı. CHP'nin, terör örgütü PKK'yı kınayamadığını belirten Dağ, "Orman yangını gibi toplumun tüm kesimlerinin ortak tavır alması gereken bir mesele de bile gördük ki CHP’li siyasetçiler siyasi bir çıkar elde etmek uğruna İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarının söndürülmesi için gösterilen olağanüstü çabaları görmezden gelmiş ve süreci manipüle etmek için ellerinden geleni yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı ise o süreçte yangınların söndürülmesi için hiçbir mücadele vermemiş, yangın bölgesinde kısa bir görüntü verip 'Yanan alanları imara açmayacağız' şeklinde gerçeklerden uzak ve bilgiden yoksun bir açıklama yapmıştı. Hükümetimizin ve devlet kurumlarımızın orman yangınlarının söndürülmesi için yaptığı cansiperane mücadeleyi manipüle ederek eleştiren CHP, bu yangınların müsebbibi olan terör örgütü PKK'yı ise kınayamadı. Bu durum CHP’nin geldiği nokta açısından çok vahimdir" dedi.

'İTTİFAKIN DİYETİ'

CHP'nin, terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin önergeyi reddetmesinin, seçim öncesi kurulan ittifakların sonucu olduğunu savunan Dağ, "CHP, HDP ile kurduğu ittifakın diyeti olarak terör örgütüne karşı güçlü bir duruş sergileyemiyor. Terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan belediye başkanlarına destek oluyor, onları ziyaret ediyor ve hatta İzmir’de özel misafir olarak ağırlıyor. Bu belediye başkanlarından birisi geçtiğimiz günlerde Karaburun’da bir programa katıldı. CHP’li belediye başkanlarının ev sahipliği yaptığı bu programda terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan bir belediye başkanına şov yaptırıldı" dedi.

AK Parti'li Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede en başarılı dönemlerden biri yaşanmaktadır. Bu mücadelenin bir neticesi olarak terör örgütüne karşı bölge halkı büyük bir duruş sergilemektedir. Diyarbakır’da annelerimiz çocukları için mücadele veriyor. HDP ve PKK’dan hesap soruyor. Böyle bir dönem içerisinde CHP ise terör örgütünü kınayamıyor ve terör örgütü ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor. Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıktığını iddia eden bir partinin, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak temel gayesi olan bir terör örgütünü içselleştirip kabul etmesi ve destek çıkması samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün en açık göstergesidir."

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