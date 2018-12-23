AK Parti'li Dağ: İzmir, CHP için çantada keklik değil

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır İlçe Teşkilatı'ndaki konuşmasında, yerel seçimle ilgili "İzmir, CHP için çantada keklik değil. Bu seçimde, bunun CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP'nin il ve genel merkez yöneticilerindeki 'Ceketimizi koysak kazanırız' mantığının doğru olmadığını Allah'ın izniyle İzmirli hemşehrilerimiz seçimde gösterecekler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayındır ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu. Kırsal mahallerde halka bir araya gelen Dağ, sorunları dinledi. AK Parti'li Dağ, Baydındır'da ilk olarak partisinin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dağ, burada AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Parti binasında partililer ile bir süre sohbet eden Dağ, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri hatırlatıp, İzmir'de açıkladıkları Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin, hem belediyecilik anlamında hem de ülkenin tamamına hizmet üretme noktasında önemli mesafeler kaydetmiş biri olduğunu söyledi.

'CEKETİMİZİ KOYSAK KAZANIRIZ, MANTIĞI DOĞRU DEĞİL'

Yerelde gelecek 4 yıl seçim olmamasını sağlayacak sonuç almanın ülke açısından önemli olduğunu belirten Dağ, "Bir ilçe belediye başkan adayının ismi ön plana çıkar çıkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Nasıl önünü engellerim' diye demeç veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, bir aday tarifi yapmış. Sadece ismini koymamış. Milletvekilliği yapmış, Parti Meclisi üyeliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Ben, İzmir çukurunda bir adam biliyorum böyle o da Alaattin Yüksel. Beyefendilerin derdi şu. İzmir çukurunda benim şahsi iktidarım kaybolmasın. Ben olmazsam benim idaremde kim olacaksa kiminle daha rahat edeceksem kime şurada şunu yap diyeceksem o olsun. Başka bir niyet, bu şehre daha iyi kim hizmet eder; bu yok. İzmir, CHP için çantada keklik değil. İzmirli hemşehrilerimiz bunu iyi biliyor. 2004'ten bu yana AK Parti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamamış olabiliriz; ama bu seçimde bunun, CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP'nin il ve genel merkez yöneticilerindeki 'Ceketimizi koysak kazanırız' mantığının doğru olmadığını Allah'ın izniyle İzmirli hemşehrilerimiz seçimde göstereceklerdir" diye konuştu.

'GENEL BAŞKAN'IN CHP İÇİNDEKİ SONUNU HAZIRLAYACAK'

AK Parti'li Dağ, bu seçimin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açısından da anlam taşıdığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP içinde farklı bir süreç beklediği kanaatindeyim. Bir futbol takımında, teknik direktör 10 maçı kaybettiği zaman o teknik direktör değişir. Fenerbahçe'de bunu yaşadık. Birçok maç kaybetti, dünyaca ünlü olduğu söylenen teknik direktör bıraktı. Geçenlerde Manchester United'ın teknik direktörü dünyaca ünlü bir teknik direktör, Real Madrid ve birçok büyük takımı çalıştırdı, arka arkaya mağlubiyet alınca gözünün yaşına bakmadılar; gönderdiler. CHP'de ilginç bir durum var. Teknik direktör maç kaybediyor, seçim kaybediyor. Hala görevine devam ediyor; ama bu son maç. Bu maçta özellikle İzmir'de alacakları netice bu teknik direktörün CHP içindeki sonunu hazırlayacaktır. CHP Genel Başkanı'nın CHP içindeki sonunu hazırlayacaktır. Onun için İzmir herkesin çok önem verdiği, dikkatle takip ettiği bir seçim süreci olacak. Allah'ın izniyle 3 ay gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden sahada günde kilometrelerce yol yaparak bu seçimde iyi çalışarak netice alacağız. 31 Mart akşamı şunu diyeceğiz; 'Ne çalıştık be kardeşim."

'922 İLÇENİN TAMAMINDA ADAYLARIMIZDA UFAK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK OLSA DA NETLEŞTİ'

'Cumhur ittifakı' ile ilgili de konuşan AK Parti'li Dağ, ilçelerde ittifak konusu üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Son rötuşları yapıp, bu hafta içinde bir nihayete erdirecekler. Genel başkanlara yazılı bir şekilde sunacaklar. Onların da onaylamasıyla bu ittifakın ne boyutta olduğu görülecektir. Hem MHP açısından hem bizim açımızdan bazı ilçelerde aday çıkarmama durumu söz konusu olacaktır. Önümüzdeki hafta içinde hem MHP hem biz adaylarımızı açıklarız. 922 ilçenin tamamında adaylarımızda ufak tefek değişiklikler olacak olsa da netleşmiş vaziyette. İttifaktaki görüşmelere göre aday çıkartmayacağımız yerlerde aday göstermeyerek kamuoyuna açıklamaya başlarız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partideki konuşmasının ardından AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve beraberindeki bazı partililerle Pınarlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Dağ,

Zeytinova Yusuflu ve Söğütören Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde esnafla bir araya geldi.