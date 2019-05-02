AK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdi -2

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de yapımı süren ve yapılması planlanan statlar konusuna CHP'li belediyeleri zorluk çıkarmakla suçladı. Dağ, "2014'ten bu yana bizim yaşadıklarımızı anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, yapmaları gerekenler olup da bir şey yapmayanlar siyaset üretmesinler. Gölge olmasınlar başka ihsan da biz istemiyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de, belediye meclislerinin genç üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle buluştu. Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan da katıldı. 2000'li yılların başlarından itibaren yeni bir nesil ve sosyolojinin ortaya çıktığını söyleyen Hamza Dağ, "Sanayi devrimi yaşandığı sürece tekabül edecek bir süreci işaret ediyor. Belki de bundan 50 yıl sonra bir tarih yazıldığında sosyolojinin değişimiyle birlikte sosyal medyanın, internetin icadı çağ değiştirme gibi bir özellik ortaya koyacak. İnsanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken zorlanmıştı. Yeni gelen nesle karşı ne yapacaklarını bilemeyecek bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Bizim bu anlamda ciddi bir hazırlığımız var. Bundan sonra da bu konuda hükümet olarak çalışmaları hayata geçirmemiz lazım" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum AK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdi

'ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ' Genç meclis üyelerinin gençlik aşısını, beynin enerjik halini belediyeye mutlaka yansıtacaklarını kaydeden Hamza Dağ, "Birçoğu İzmir'de muhalefette olduğumuz belediyelerde görev yapıyor. Şehrinin tamamının temsilcisi olduğu gibi gençliğin de temsilcisi ve sözcüsü olacak. Onun bir nevi kulağı, gözü, eli olacak. O meclislerde gençliğin talep ve isteklerini mutlaka yansıtacak. İktidarda olan belediye başkanı tarafından da görmemezlikten gelinemeyecek. İzmir'de gençlik ve spor yatırımları anlamında şu anda devam eden çalışmalar var, bunları da devam ettireceğiz" diye konuştu. 'TRAJİKOMİK BİR ROMAN ORTAYA ÇIKAR' İzmir'deki stat çalışmaları ile ilgili de konuşan Hamza Dağ, "2014'ten bu yana takipçisi olduğumuz Göztepe, Alsancak ve Karşıyaka statları var. Bizim, Binali Yıldırım'ın öncülüğünde çok ciddi anlamda üzerinde yoğunlaştığımız, bu aşamalara getirdiğimiz stat projeleridir. En sonunda Karşıyaka bir kere daha dava açılması sebebiyle beklentiye girdi. Onun dışında statlar devam ediyor. Ama 2014'ten bu yana bizim yaşadıklarımızı anlatacak olursak, trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, yapmaları gerekenler olup da bir şey yapmayanlar siyaset üretmesinler. Gölge olmasınlar, başka ihsan da biz istemiyoruz. Gerçekten 2014'ten bu yana açılan dava süreçlerini, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin dirençleri, ruhsat vermedeki dirençleri, uzun uzun roman yapılacak bir husus. Onu da siyaseti bıraktıktan sonra anılara bırakırız. Stat projesinin İzmir'e kazandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.