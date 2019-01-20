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AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

'CHP'DE KENDİ PARTİLİ ARKADAŞININ ALTINI OYMAK VAR' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yenilenen AK Parti Konak ilçe binasını ziyaret etti.

AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)

'CHP'DE KENDİ PARTİLİ ARKADAŞININ ALTINI OYMAK VAR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yenilenen AK Parti Konak ilçe binasını ziyaret etti. Dağ, AK Parti Gençlik Kolları'ndan oluşan coşkulu kalabalığın 'Yürüyoruz korkmadan, önümüzde Hamza Dağ' sloganlarıyla ve meşalelerle karşıladı. Dağ, CHP'nin İzmir'de belediye başkan adaylarını açıklamadığını hatırlatarak, "Rakibimiz siyasi parti, herhalde İzmir'i çantada keklik görüyor. Her halükarda biz nasıl hareket edersek edelim, İzmir'de netice alacağını umarak böyle bir mantığın içindeler. Daha Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamış değil. Geç açıklanabilir, bir strateji olabilir ama burada bir strateji yok. Burada tam söylendiği gibi bir kavga var, bir korku var, kendi partili arkadaşının altını oymak var" dedi.
Dağ, İzmir'de 24 Haziran seçim sonuçlarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İzmir'de şu anda 24 Haziran seçim sonuçlarına göre geriden geliyor olabiliriz ama Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte bu 24 Haziran seçim sonuçlarına güvenen Millet İttifakı'nın gerisinden gelsek de 31 Mart akşamı onların önüne geçerek, bitişi biz sağlayacağız. Bunu hisseden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sahada almış olduğu geri dönüşümleri gören bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sözle herkes bir şey söyler ama önemli olan eyleme bakmaktır. Ben diyorum ki Allah hiç kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Rabbime şükrediyorum ki AK Parti'de aktif bir siyasetçi olmuşum. Şu anda adaylarımız, hepimiz, vaktimizin tamamını İzmirli hemşehrilerimizin bizden beklediği taleplerini gerçekleştirmek için harcıyoruz. Eğer CHP'de aktif siyaset yapmış olsaydık, vaktimizin tamamını parti içi çekişmelere harcardık. Bunlarla mı uğraşacağız ? Vatandaşın derdiyle mi uğraşacağız? 22 ilçe, 1 Büyükşehir Belediye başkanlıkları var, sahada ne bir belediye başkanını ne de bir milletvekilini görebilirsiniz. Bu şehirde yaşayan 4 milyon 250 bin insanın sorumluluğu her birimizin üzerinde. Partiyle alakalı mevzuları takipçilerinizle sosyal medyada paylaşıyorsunuz ancak bu oya dönüşmez. Sosyal medyada değer veren kişilerin zaten bir kısmı partilidir, onların dışında olan kişileri bizim 2- 3 kere mutlaka ziyaret etmemiz gerekir."

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum (2)

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