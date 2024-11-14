AK Partili Dağ: Kılıçlar kınından çıktı, şehirler sahipsiz kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Dağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş ücret ödediği iddialarıyla gündeme gelen konserlere değindi. Dağ, "Konser konusu bizim uzun zamandır eleştirdiğimiz bir konu. Mansur Bey'in açıklamalarında bir operasyon yapıldığını ima ettiğini görüyoruz. 'Sağlı sollu bize operasyon yapılıyor' ifadesi, aynı zamanda 'Birçok anket yaptırdık birçoğunda biz Cumhurbaşkanı adayıyız' sözü, bu ifadenin adresi Ekrem İmamoğlu. Bunu görmemek mümkün değil. Son zamanlarda kapalı kapılar ardında gizli ve sinsice yapılan operasyon, artık bunu iki taraf da gizlemiyor, birbirlerine çok açık operasyon çekiyorlar. Yalan dolanla iftirayla donatılmış bu kılıçlar kınından çıktı. Şövalyeler savaşa tutuştu, haliyle vatandaş unutuldu, şehirler de sahipsiz kaldı. Belediye başkanları savaşırken Özgür Özel'in hakemliği apayrı bir facia. CHP Genel Başkanı bir gün Ankara vekilinin yanında, diğer gün de İstanbul vekilinin yanında kalp kırmadan çıkar oyunlarını kapatmaya çalışmakla meşgul" dedi.

'VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN PARAYA EL ATMIŞ VAZİYETTELER'

AK Partili Dağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın basın toplantısında bu durumu bir algı operasyonu ve bazı internet haber sitelerine bağladığına vurgu yaparak, "Burada sorulması gereken soru, bu internet haber sitelerini maddi olarak destekleyen kimdir? Biz biliyoruz ki uzun süredir İmamoğlu, konvansiyonel medya üzerinde ciddi bir bütçe yönetiyor. Ayrıca bunun yanında sosyal medya haber siteleri üzerinden de ciddi bir bütçe yönettiğini görüyoruz, biliyoruz. Mansur Yavaş'ın ima ettiği haber siteleri, sosyal medya haber siteleri ve aynı zamanda televizyonlar bunlar mıdır? 4 yılda İstanbul Büyük Belediyesi'nin sosyal medya alanında çıktığı 25 ihalenin 22 tanesini alan Murat Ongun'un başında olduğu şirketlerdir. Arkadaşlar, seçim kampanyası masraflarını çıkartmak için ya da birbirlerine operasyon çekmek için vatandaşın cebinden çıkan paralara el atmış vaziyetteler" diye konuştu.

Dağ, şehirler adına üzüldüklerini söyleyerek, "Şehrine vakit ayırması gereken belediye başkanlarının sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Cumhurbaşkanlığı hedefiyle önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için yaptığı işlerden ciddi anlamlarda üzülüyoruz. Çünkü mesai harcanması gereken şehirlere mesai harcanmıyor, bütçe ayrılması gereken şehirlerin bütçeleri de buraya ayrılmıyor. Velhasıl CHP'yi zor günler bekliyor. Bizim böyle bir süreçle rekabetimiz olmaz. Çünkü biz bu zihniyetle, bu yapıyla aynı kulvarda yarışmıyoruz. Bizim kulvarımız hizmet ve icraat kulvarıdır" dedi.

'ÜZERİNDE MALİYETLER YANLIŞ'

Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere ilişkin eleştirisinin hatırlatılması üzerine, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklama yaptı. Böyle bir iddia varsa soruşturmaya hazırız; ama böyle bir şey mümkün değil. İstanbul için AK Parti döneminde böyle bir şey bulabilmeleri mümkün değil. Ama ücretsiz konserler AK Parti’li belediyeler tarafından da yapılıyor. Son dönemde özellikle tasarruf genelgesiyle beraber AK Parti’li belediyeler de bu konuda mümkün olduğu kadar konser yapmama noktasında bir çalışma içinde oldular. Ama zaman zaman vatandaşların ücretsiz konser konusunda talepleri geliyor. Önemli olan orada şeffaf bir şekilde süreci yönetmek. Bu konuda bütün belediyelerimiz şeffaflığa önem veriyor. Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Sakarya, Erzurum ortada. Bizim dönemde konser konusunda bu tarz faaliyetler konusunda olumsuz durum bulabilme ihtimalleri mümkün değil. 'Hiç konser düzenlememek lazım' demek çok doğru değil. İnsanlar ücretsiz konserlerden istifade ediyorlar, mutlu oluyorlar. Ama zamanı önemli. Böyle bir organizasyon yaptığınız zaman da bu işin maliyeti, sanatçının maliyeti, sahne kurulumu maliyetin ne olduğunu herkes biliyor. Bu maliyetin çok üzerinde maliyetler ortaya çıkarmak yanlış. Esas bakılması gereken şey bu" değerlendirmesinde bulundu.

'MERKEZDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dağ, AK Parti'de kongre ve değişim süreciyle ilgili de "Siyasete bir değişim havası, değişim durumu ortaya çıktı. Bir; kadrolarda bir değişim yaparsınız, iki; siyasetinizde bir değişim yapma durumu olur. Kadrolar noktasında teşkilat boyutunda şu ana kadar yüzde 50'ye yakın bir değişim oldu zaten. Burada esas milletin beklediği kongre açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarrufundadır her şey. AK Parti'nin siyaseti bulunduğu yer ortada. Biz Türkiye'de merkezde konumlanmış bir siyasi partiyiz, merkezde olmaya devam edeceğiz" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAK ADIMLARIDIR'

Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı ile ilgili yaptığı çağrıya ilişkin soru üzerine, "Terör 40 yıldır en büyük belamız. Terörde çok büyük mesafeler katettik. Tamamen ortadan kaldırmak hepimizin arzusu. Bununla alakalı AK Parti iktidarlarında birçok gelişimler sağladık. Kürt sorunu ile ilgili gelişimler sağladık. Geldiğimiz noktada genel mahiyette ülkede bir huzur sorunu yok. Bunu tamamen ortadan kaldırmak için yapılacak her pozitif adım bizim, Cumhur İttifakı'nın gündemindedir, Cumhur İttifakı için önemlidir. Mesele terörün bu topraklardan kökünün tamamen tarihte izinin silineceği noktada adımların atılmasıdır. İç cepheyi sağlam tutma noktasında adımlar Cumhur İttifakı'nın ortak adımlarıdır" diye konuştu.