AK Partili Dağ, o tarihi işaret ederek duyurdu: "Yerel seçim startını vereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Giresun’da partisinin il başkanlığında Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 28 Mayıs’ta seçimlerin kazanılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim çalışmaları için talimat verdiğini ifade etti. Dağ, “28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız yüzde 52’nin üzerinde oy almış, Kısıklı’daki evinden çıkıp otobüsün üzerine çıktığında ’Önümüzdeki hedef yerel seçimlerdir’ dedi. Cumhurbaşkanım durun bir akşam herkes eğlensin, mutlu olsun dedik. Bize telefonda da söyledi, ’Hemen hemen hemen. İstanbul, Ankara buralarda yoğun bir şekilde çalışacaksınız.’ Dolayısıyla bizde böyle bir liderle çalışmanın büyük bir onuru, gururu, enerjisi, gücü ve kuvveti içerisindeyiz. Dolayısıyla biz o akşam talimatı aldık. Aldığımız o talimatla hızla önümüzdeki seçimlere doğru ilerliyoruz” dedi.

“KONGREDE YEREL SEÇİM STARTINI VERECEĞİZ”

7 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Kongre’de 2024’te yapılacak yerel seçimlerin startını vereceklerini ifade eden Dağ, şunları söyledi:

“Şimdi önümüzde kongre var. Bizim kongre süreciyle beraber inşallah yerel seçim startını da vermiş olacağız. Ana mottomuz bu kongrede ’Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri.’ Yani Türkiye Yüzyılı hedefini geçen sene 28 Ekim’de Ankara Spor Salonu’nda başlatmıştık. Türkiye Yüzyılı başlıyor demiştik. Seçim kampanyası boyunca ’Türkiye Yüzyılı başlıyoru’ hep bir üst başlık olarak kullandık. Hedefimiz o. Sağ olsun milletimiz de bu vizyonumuza inandı, güvendi. Bu hikayemize ’Evet siz bunu yaparsınız’ dedi. Mayısta bu desteği verdi. Ama birileri her seferinde AK Parti’ye ömür biçmeye çalıştı. Hep ANAP gibi olacak, Doğru Yol gibi olacak diyorlardı. 2008-2009’da bile bunları duyardım. Dolayısıyla AK Parti’ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001’de kurulduğu günkü kadar yeni. Ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi hedefler, hep ufku hedefler, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini, bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler. Hep ileride inşallah bunu sağlıyor. Dolayısıyla biz bu kongrede yerel seçim startımızı da verip, yerel seçimlere dolu dizgin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

“YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET KAZANDIRAMADIK”

Konuşmasında muhalefete de değinen Dağ, “Tabii biz böyle uğraşırken muhalefetin haline bakıyoruz. Şöyle göz ucuyla izliyoruz. Sonuç olarak rakiplerimiz. Bu ülkede nezaketli bir şekilde demokrasi içinde rekabet ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘Bu ülkeye çok şey kazandırdık. Vesayetinden ekonomisine, yolundan hastanesine, enerjisinden savunma sanayisine kadar.’ Bir tek bu ülkeye kazandıramadığımız husus yerli, milli ve bizi zorlayacak, bizi bizimle sağlam şekilde rekabet edecek muhalefet. Bunun olmadığını görüyoruz. Biz bu şekilde bir hedefle yola revan olurken muhalefetin haline baktığımızda, özellikle CHP kanadına baktığımızda her kongrenin kavgayla geçtiğini görüyoruz. Ne kavgası; koltuk kavgası” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Dağ, “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” şeklinde konuştu.

(İHA)

