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AK Parti'li Dağ oyunu İzmir'de kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Bu noktada bir tercihin çıkacağından endişemiz yok"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, oyunu İzmir'de kullandı.

Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokuluna, eşi Zeynep, çocukları Zumra, Zeren ve Fatma Zehra ile geldi.

Okul bahçesinde partililerce karşılanan Dağ, "2167" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaştı.

Dağ, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kullanılan oyların ülkeye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Bunun bir yerel seçim olduğunu anımsatan Dağ, "Şehrimizi 5 sene yönetecek kişilere oy verdik. Önümüzdeki 5 sene İzmir'e ve ülkemize şehri emin olan ve şehirlerin hassasiyetlerini, duyarlılıklarını bilen, toplumun hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Bu noktada bir tercihin çıkacağından endişemiz yok." dedi.

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Oy Sandık seçim 2019

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