AK Parti'li Dağ: Siyaseten ve etik olarak engel var

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı’nın bazı bölgelerdeki meclis üyesi listelerinde terör örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılmış kişilerin yer aldığını söyleyerek, "Onların yasal olarak belediye meclis üyesi olmasının engeli yok ama siyaseten ve etik olarak engel var. Bunlar başka bir partinin değil CHP listelerinde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, Millet İttifakı’nın bazı bölgelerdeki meclis üyesi listelerinde terör örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılmış kişilerin yer aldığını söyledi. Millet İttifakı çevresinde dört benzemez partinin bir araya geldiğini ifade eden Dağ, hizmet için hükümetle uyumlu belediyelerin önemine de vurgu yaptı.

'TARTIŞMA ÇIKARTAN İSİMLERLE ŞEHRİMİZİN HİZMET GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Bu seçimlerde partiler görünüz görünmez ittifaklara gittiler. Bir tarafta AK Parti, MHP, diğer tarafta CHP ile İYİ parti ittifakı. Balıkesir Büyükşehir’de diğer ittifakın adayı İYİ Parti’den belirlendi. Biz de ise AK Parti’den. Büyükşehir açısından bakacak olursak ben Balıkesir’in evladıyım. Köyüm Sındırgı’ya bağlı. Balıkesir’in bir evladı olarak ben şu 5 senelik süre zarfında Balıkesir’in hizmetler alanında önemli bir mesafe kaydettiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yerel ve genelin uyumuyla, buradaki bölge milletvekillerimiz ile uyum ortaya koyarak, Ankara’da da sesi soluğu kulağı olarak, uyumlu ve verimli çalışabileceğimiz bir isimle önümüzdeki 5 senenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Tartışma çıkartan, sürekli kavga çıkartan ve karşılıklı polemik çıkartan isimlerde şehrimizin hizmet görmesi mümkün değil. Vatandaşımız kimin kiminle ittifak yaptığını açık ve net bir şekilde görüyor. Ona göre de tercihini bu Pazar günü kullanacaktır" dedi.

'SİYASETEN ETİK OLMAYAN ENGELLER VAR'

Konuşmasında, CHP’nin bazı illerdeki belediye meclis üyesi listelerinde terör örgütleriyle bağlantıları olan isimlerin olduğunu söyleyen Dağ, "Geçenlerde İzmir’de bir basın toplantısı yaptık. Cumhurbaşkanımız da bunu dün söyledi. Orada 14 ilçede 17 tane PKK ve diğer örgütlerden MLKP, DHKP-C, THKP-C gibi örgütlerle bağlantılı olan belediye meclis üyeleri tespit ettik. Bunu da kamuoyuna açıkladık. Ama karşı taraftan ‘Söylediğiniz isimler yanlıştır, doğru değildir’ gibi bir şey duymadık. Bunlar zamanında örgüte katılmış, örgütsel faaliyette bulunmuş, hakkında işlem yapılmış ve serbest kalmış, yargılanmış ve cüzi miktarda ceza almış isimler. Onların yasal olarak belediye meclis üyesi olmasının engeli yok, ama siyaseten ve etik olarak engel var. Bunlar başka bir partinin değil CHP listelerinde. Dolayısıyla bu konudaki ittifak çok açık ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

‘BELEDİYELERİ KİM YÖNETECEK?’

Dağ şöyle devam etti:

"Belediyeyi eğer karşı ittifak aldığında kim yönetecek? Önemli olan soru işareti burası. Şuanda bir karşıtlık üzerinden dört benzemez, hiçbir ideolojisi benzemeyen 4 parti bir araya geliyor. Ne bu karşıtlık, AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı diyebilirsiniz, bu karşıtlıklar üzerinden birbiriyle hiç araya gelmeyecek dört parti bir arada. Peki AK Parti ve MHP’yi bir çekelim. Bunları bir araya koyalım. Buyurun kardeşim şu ilçe belediyesini, şu büyükşehir belediyesi ve şu mahalleyi siz yöneteceksiniz. Balıkesir özelinden bakarsan Büyükşehir Belediye Başkanı, İP’ten, yardımcısının biri CHP’den, yardımcının diğeri HDP’den. Böyle bir şey nasıl yönetecek. Sezai Temelli geçen seçim sonrası için bir tehditte bulundu. ‘Bizim oylarımızla seçildiğinizi bileceksiniz’ diyor. Burada bu bütün şehirlerdeki adaylara bire bir tehdittir. Bu Türkiye’nin tamamında görünen bir ahvaldir. Bu ahval ülkenin menfaatine değildir."

İl Başkanı Ahmet Sağlam'ın portre hediye ettiği Dağ, daha sonra programı kapsamında Bigadiç ve Sındırgı ilçelerine geçti.