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AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

19.09.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı. Dağ, "Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3, 4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek." ifadelerini kullandı.

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Ekonominin, seçmeni en çok etkileyen konuların başında geldiğini söyleyen Dağ, "Vatandaşımız şunu görüyor: Bu sorunu aşacak olan parti yine AK Parti. Tabii ki yine biz aşacağız. Rasyonel de bakıyoruz olaya. Hiç görmezlik noktasında değiliz. Üretim, tedarik ve rafa gelmesi sürecinde fahiş bir kar elde etme söz konusuyla bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir tarafta da enflasyon. Bunlar pandemiyle beraber dünyanın sorunu. Orta vadeli programla enflasyonla mücadeleyi merkeze aldık." dedi.

"ŞU ANKİ ANKETLER TAM BİR MANİPÜLASYON"

Dağ, "AK Parti eski desteğini kaybetti mi? Oylarınızda bir gerileme olduğunu gözlemliyor musunuz?" sorusuna "Önce anketleri söyleyeyim. AR-GE Başkanlığı döneminde hiç duymadığım anket firmaları son bir senedir peydahlandı. Böyle bir anket firması yok. Nasıl, ne şekilde manipülasyon yapıyorlar? Biz sonuç olarak bunların araştırmasını yapıyor ve görüyoruz. Şu anki anketler tam manipülasyon. Biz, bizdeki verileri biliyoruz." ifadeleri ile yanıt verdi.

"KİM DİYOR BİRİNCİ PARTİNİN DEĞİŞTİĞİNİ?"

"Tüm seçmenin üzerinden bir değerlendirme yaptığınızda AK Parti 32 diyorsunuz." diyen Dağ şöyle devam etti: "CHP 15 veya 16. Bunu geçerli oylar üzerinden ve kararsızları dağıttığınızda yine 41, 42 yapıyor. Ben araştırmalara baktığımda yine oran aynı noktalara geliyor. Biz 42 almıştık 2018'de. Cumhurbaşkanımız 53 almıştı. Biz bunun 40, 41, 42 civarında gittiğini görüyoruz. Düşme dediğiniz, bu ülkedeki birinci partinin değişmesi lazım. Hangisi diyor birinci partinin değiştiğini?

"CUMHUR İTTİFAKI ŞU AN YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3, 4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek."

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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