AK Partili Dağ: Soyer'in babasının yaptıkları konusunda hemen herkes konuştu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gaziemir ilçesindeki temasları sırasında CHP'nin İzmir adayları ile ilgili değerlendirme yaptı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babasının yaptıkları konusunda söz söylemesi gereken hemen herkesin konuştuğunu belirten Dağ, bu tür eleştirilerden ziyade adayların projelerine odaklanmak gerektiğini dile getirdi. Dağ, CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarını belirlerken, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakın olup olmadığına baktığını öne sürdü.

Gaziemir'e yaptığı ziyaret sırasında basın mensuplarına açılmalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesini değerlendirdi. Dağ, "Babasının 80 öncesi yaptığı olaylar yeterince gündem oldu. Seçmen davranışı yönünden buna dayanarak oy vermeme süreci olacaksa, bu konuda duymayan kalmadı. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde bizim bu konuları tartışmaktan ziyade adayların bugüne kadar yapmış oldukları görevde başarmış veya başaramamış oldukları, yapmış veya yapamamış oldukları veya yanlış yaptıkları hususları konuşmamız lazım. Ve önümüzdeki süreçte de neler yapacağını, şehrimize neler katacağını konuşmamız lazım. Tunç Soyer'in babasının mevzusunda söz söylemesi gereken hemen herkes konuştu. Büyükşehir Belediye Başkan adayı da bu konuda açıklama yaptı. Seçmen bunları tartarak, iki ay sonra karar verecek. Ama bu seçim kampanyasının, seçim döneminin asıl konuşulacak konusu bu değil. Artık daha çok projeleri konuşmamız lazım. Projelerin üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bizim adaylardan projelerini istememiz, kente neler katacaklarını konuşmamız lazım" dedi.

'CHP'NİN İZMİR MODELİ ÇÖKTÜ'

Açıklamasının devamında CHP'nin İzmir'deki mevcut belediye başkanlarının çoğunu değiştirdiğine dikkat çeken Hamza Dağ, ana muhalefet partisinin 'İzmir Modeli' diye Türkiye'ye sunduğu modelin çöktüğü öne sürdü. Genel iktidarın yerel iktidar ile başladığına vurgu yapan Dağ, "Bizim iktidarımız öyle başladı. 2002 yılında iktidara geldiğimizde, Recep Tayyip Erdoğan referansı ile geldik. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı geldik. CHP de bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Aydın, Muğla'da yerelde iktidar. Buralarda çok başarılı çalışmalar gerçekleştirme durumu olsaydı, bu yerel iktidar CHP'yi genel iktidara getirebilirdi. 'İktidarda AK Parti vardı, yerelde CHP vardı. Yeterince başarılı olma imkanı yoktu' diye bir şey söyleyebilirler. Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, iktidarda kendi siyasi partisi yoktu. Bunlar mazeret değil" diye konuştu.

'KRİTER, AZİZ KOCAOĞLU'NA YAKIN MI DEĞİL Mİ?'

CHP'nin aday belirleme kriterleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "CHP'nin aday belirlerken ortaya koyduğu kriter benim açımdan çok manidar. Çünkü aday belirlerken, ilçenin durumuna, adayın pozisyonuna bakarsınız, ona göre karar verirsiniz. Ama CHP İzmir'de aday belirlerken tek bir kriter ortaya koydu; Aziz Kocaoğlu'na yakın mı, değil mi?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, belediyecilik anlamında eleştirdiklerini söyleyen Dağ, ancak Aziz Kocaoğlu'nun kötü bir insan olmadığını, yanlış bir insan da olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kocaoğlu insani ilişkilerinde gayet iyidir ki biz insani ilişki yönünden de gayet güzel insani ilişkilerimiz oldu. Belediyeciliğini eleştirdik, yine eleştiririz, eleştireceğiz. Ama bugüne kadar insanlığı ile ilgili bir şey söylemedik."

Hamza Dağ, "Aziz Kocaoğlu gittiği için üzülüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Gideceğinden ziyade böyle bir muameleyle gidecek olması, hak edilen bir nokta değil. Bir aday belirlenirken açıkçası tamamen Aziz Kocaoğlu ile ilgili olumlu düşüncesi var diye, hatta Ödemiş gibi bir yerde aday değiştirmeye gitmek bence bir siyasetçiye, hele aynı siyasi partide olan bir siyasetçiye yapılmaması gereken bir harekettir. Bunu da İzmirli hemşehrilerimizin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

'KONUŞULMASI GEREKENLER KONUŞULDU'

AK Partililerin Tunç Soyer'i babası üzerinden eleştirmesinin ardından, CHP'lilerin de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eski rektör ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu bulunduğu yönünde iddiaları gündeme getirdiklerinin hatırlatılması üzerine Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Bir yere bir insan aday gösterildiğinde, onunla ilgili, ailesi ile ilgili bir tartışma durumu söz konusu olabilir. Ve seçmenler buna oy verecek. Ülkemizde milliyetçi, Ülkücü olan ciddi bir seçmen kitlesi var. Bunların da bilgilenmesi anlamında siyasi partiler bu husustaki durumları yalana dolana gitmeden, tamamen gerçek bir husus söylemesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu konuda konuşulması gereken her şey konuşuldu. Açıkçası yerel seçime gidiyoruz, yerel seçime giderken bizim üzerinde durmamız gereken husus, belediye başkan adaylarının projeleridir, belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının hesabının sorulmasıdır."

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