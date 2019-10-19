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AK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim, yanı başımızda olan Suriye toprağıyla herhangi bir işimiz yok.

AK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettir

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim, yanı başımızda olan Suriye toprağıyla herhangi bir işimiz yok. Bizim meselemiz terör örgütleriyle. Bununla mücadele etmek bir ülkeyi yönetenler açısından gerekli, elzem, mecburiyettir. Bu konuda bir farklı düşünce olma ihtimali söz konusu değildir" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla parti temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda, muhtarlardan edinilen geri bildirimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili konuşan Hamza Dağ, "Bizim, yanı başımızda olan Suriye toprağıyla bir işimiz yok. Ancak oradan ülkemize kısa veya uzun vadede gelebilecek tehlikelerle işimiz var. Bunun uluslararası bir plan olduğunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bugün ülkeyi yönetenler bizlersek, yıllar sonra 'O dönemde bu hamlenin yapılması gerekirdi' denilmemesi için bu hamleyi yapmamız gerekiyor. Bizim meselemiz terör örgütleriyle. Bununla mücadele etmek bir ülkeyi yönetenler açısından gerekli, elzem, mecburiyettir. Bu konuda bir farklı düşünce olma ihtimali söz konusu değildir" şeklinde konuştu.
'TOPLUMUN YÜZDE 80'E VARAN DESTEĞİNİ GÖRDÜK'
Barış Pınarı Harekatı'na ülkenin dört bir yanından her kesimin destek olduğunu söyleyen Dağ, "Yaptığımız bütün araştırmalar ve kamuoyu yoklamalarında, biz yüzde 80'e varan desteği toplumun her kesiminde gördük. Sandığa gidip hangi siyasi partiye oy verirse versin, bu operasyonun ülkemizin bekası için ne kadar önemli olduklarını bildikleri için her kesimden destek aldık. 10 günlük süre zarfında şanlı ordumuz bir istiklal mücadelesi gibi, Çanakkale Zaferi gibi bir başarı elde etti. Dünyaya 'Buradaki bölgeyi güvenli hale getirmemiz lazım, burası bizim ülkemizi tehdit eden bir husustur. Türkiye sınırları içinde 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var mültecilere güvenli bölgeye yerleştirelim' dedik. Her platformda bunu dile getirdik. Bazen oyalama taktikleri, bazen vurdumduymazlık buna sebep oldu" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ, KÜRT KARDEŞLERİMİZİN SÖZCÜSÜ OLAMAZ'
Operasyon sonrası sürece de değinen Dağ, şunları söyledi: "Daha önce Afrin'e de operasyon yapmıştık, ancak o zaman ses çıkarmayan ya da cılız ses çıkaranlar bu operasyona şaşıracak bir şekilde ses çıkardılar. Ama bu süreç Marksist, Leninist yapının bir noktada buluştuğunu bize göstermiş oldu. Bu terör örgütü Kürt kardeşlerimizin bir sözcüsü veya temsilcisi olamaz. Biz Kürt kardeşlerimizin hassasiyetini gayet iyi biliyoruz. Bu operasyon ülkemizde birilerinin nasıl net bir şekilde bazı yerlerde buluştuğunu gösterdi. Ama milletimizin buna vermiş olduğu destekle önemli bir netice almış olduk. Bundan Türkiye olarak ciddi anlamda kazançlı çıktığımızı ifade edebiliriz."

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AK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettirAK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettirAK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettirAK Partili Dağ: Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburiyettir

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