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AK Parti'li Dağ: Tüm Türkiye'nin güvenliği bizim sorumluluğumuzda

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olduklarını belirterek, "İzmir'in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda, Kars'ın da Mardin'in de Urfa'nın da. Ülkemizin bugünkü hukukunu da, yarın karşılaşabileceği durumları da düşünerek, hamlelerimizi buna göre yapmamız gerekir.

AK Parti'li Dağ: Tüm Türkiye'nin güvenliği bizim sorumluluğumuzda

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olduklarını belirterek, "İzmir'in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda, Kars'ın da Mardin'in de Urfa'nın da. Ülkemizin bugünkü hukukunu da, yarın karşılaşabileceği durumları da düşünerek, hamlelerimizi buna göre yapmamız gerekir. Diplomatik yollar denendi, çözüm bulunamaması sebebiyle şu anda Barış Pınarı Harekatı başlatıldı" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Bornova ilçesinde yörük Türkmen kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu'na bağlı yörük obasını ziyaret etti. Ziyaretinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Dağ, "Barış Pınarı Harekatı üç gün önce başladı, şu anda planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürece gelinceye kadar diplomatik birçok yol denendi. Her seferinde diplomatik yollar en son noktasına kadar değerlendirildi. Bundan birkaç hafta önce ortak devriye uçuşları şeklinde, en sonuncu nokta da denendi. 2013- 2014 yıllarından bu yana ifade etmiş olduğumuz güvenli bölge, ne yazık ki dünya devletleri tarafından karşılık bulmadı. Biz Türkiye'nin tamamının güvenliğinden sorumlu bir iktidarız. İzmir'in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda, Kars'ın da, Mardin'in de Urfa'nın da. Ülkemizin bugünkü hukukunu da, yarın karşılaşabileceği durumları da düşünerek hamlelerimizi buna göre yapmamız gerekir. Diplomatik yollar denendi, çözüm bulunamaması sebebiyle şu anda Barış Pınarı Harekatı başlatıldı" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜNE KELAM ETMEYENLER, BU MİLLETİN ORDUSUNA LAF SÖYLÜYOR'
"Ne zaman kritik bir süreç olsa, cibilliyetinde bir sorun olan bazı kesimler hep bu konuda ses çıkartır noktada oluyorlar" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün, içinde KESK’in, bazı sendikaların, bazı STK’ların olduğu yapılar ne yazık ki harekatı yaralayıcı ve birlik ve beraberliği zedeleyici açıklamalarda bulundular. Bunları, bu milletin bir evladı olarak kabullenmek mümkün değil. İnsan, 'Acaba siz hangi memleketin insanısınız?' demeden edemiyor. Ne zaman böyle bir durum olsa, terör örgütlerine bir kelam etmeyenler gelip bu ülkenin ordusuna, iktidarına birçok laf söylüyor. Bunlar, bizi, hem bugün hem de yarınlarda ülkemizin menfaatini, hukukunu, hakkını korumak noktasında yaptığımız bu hamleden geri durdurmayacaktır. Çünkü orada birileri yıllardır bir terör devleti kurmak için ciddi anlamda bir operasyon içindeler. Buna fırsat vermeyeceğiz. Bugün iktidar ve sorumluluk bizdedir, bu sorumluluğun hakkını yerine getirmek de bizim vazifemizdir."
'SOSYAL MEDYADA YALAN FOTOĞRAFLARLA ALGI OLUŞTURULUYOR'
Sosyal medyada, harekatla ilgili yapılan manipülasyonlarla ilgili de konuşan Dağ, "Sosyal medyada her türlü yalan haberi sunmanın vermiş olduğu kolaylıkla bir takım çevreler, yalan fotoğrafları piyasaya sürerek bir algı oluşturma derdindeler. Biz de, hem iktidar hem de parti olarak bunların gerçeklerini ortaya çıkarıyoruz. Tüm dünya kamuoyundan beklentimiz karşılaştırmayı en iyi şekilde yapmalarıdır. Bundan önce Suriye'de birden fazla devlet değişik operasyonlar yaptı. Halep'e de, Afrin'e de kimin operasyon yaptığını herkes biliyor. Operasyonlardan sonra Halep, Afrin ve Rakka'nın gelmiş olduğu noktaya baksınlar. Afrin, mümkün olduğunca sivillere dokunulmadığı ve evlerin korunduğu bir şehirken, Halep ve Rakka neredeyse yerle bir oldu. Afrin Operasyonu'nda da, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da sivil ve terörist ayrımına imkan verilen bütün ölçüler kullanılarak, bu hususlara dikkat edildi. Önümüzde somut örnekler var" dedi.

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AK Parti'li Dağ: Tüm Türkiye'nin güvenliği bizim sorumluluğumuzda

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