AK Partili Dağ: Tunç Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum

İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de yaşanan orman yangınları sonrasında kampanya başlattığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunarak, "Sayın Tunç Soyer bir yardım kampanyasında gerekli olan kanuni şartları yerine getirmelidir. Valiliğin istediği özel uygulama değil genel bir taleptir" dedi.

AK Parti'li Dağ, 18 Ağustos'ta İzmir Karabağlar ilçesinin kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve 20 Ağustos'ta söndürülen orman yangınında zarar gören yerlerin rehabilitasyonuna başlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Anayasa'da belirtilen 'yeniden ağaçlandırma' şartlarını eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce başlatıldığı açıklanan 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyasının gerçekleşmesi için prosedürlerin tamamlanması gerektiğini belirtti. Dağ şunları söyledi: "Bilindiği gibi hepimizi derinden üzen İzmir yangınında ciğerlerimiz yandı. Yetkili kurumlarımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün gayretleri ile yangın daha fazla yayılmadan söndürüldü. En büyük tesellimiz ise can kaybının yaşanmaması oldu. Orman teşkilatının cefakar çalışanları yangın bölgesinde yoğun çaba sarf ediyorlar. Tüm saha kısa süre içinde fidan dikimine hazır hale getirilecek. Orman Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in öncülüğünde, belediye meclisinin de kararıyla 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası için meclis kararı alınmıştır. Büyükşehir'den oy birliği ile geçen bu karar sonrasında yetkili kurum olan Orman Bölge Müdürlüğü ile temasa geçilmesi, izin için gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. İzmir Valiliği'ne kampanyayı başlatmak için yapılan başvuruda eksikler bulunmaktadır. Valiliğin de vurguladığı gibi, Büyükşehir'in kampanya talep başvuru listesinde, yetkili kurum olan Orman Müdürlüğü ile ortak bir protokol olmadığı gibi, kampanya harcama kalemleri belirtilmemiş ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemiştir. Ayrıca, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereği zorunlu olan, paraların toplanma yöntemi ile nereye harcanacağı tam olarak belirtilmemiştir. Her zaman olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, ismim arkadan gelsin mantığı ile hareket ederek, olayın sıcaklığında popülist bir refleks ile sürece yaklaşmış, yasal olarak zorunlu olan işlemleri yapmaktan kaçınmıştır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek, yetki ve sorumluluklarını kısmen aşarak farklı bir tavır takınan Sayın Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye teşkilatı mevzuatında olmayan 'yangına havadan müdahale' amacıyla uçak alacağını belirten Soyer'in yapması gereken, şehir içindeki ve yetki alanı dahilindeki yangınlara müdahale için gerekli olan araç/ekipmanları geliştirmek olmalıdır."

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