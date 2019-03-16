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AK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Cumhur İttifakı tarafından yarın gerçekleştirilecek mitingle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingin sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye bir etkisi olacak.

AK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Cumhur İttifakı tarafından yarın gerçekleştirilecek mitingle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingin sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye bir etkisi olacak. Tüm Türkiye'nin bu mitingi takip edeceğini iyi biliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Ccumhur İttifakı'nın ortak mitingi öncesi Gündoğdu Meydanı'nda incelemelerde bulundu. MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da alana gelerek, Dağ ve Şengül'e destek verdi.
Pazar gününün, İzmir'in tarihindeki önemli günlerden olacağını kaydeden AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki ilk mitingi olacağını belirterek, "Bu meydan birçok mitinge ev sahipliği yaptı. Her seçim öncesi birçok siyasi parti bu meydanda miting düzenledi. 15 Temmuz hadisesinden sonra da bu meydanda mitingler gerçekleştirildi. Biz burada ilk defa 15 Temmuz miladından sonra oluşturulan 'cumhur ittifakı'nın ilk mitingini gerçekleştireceğiz. Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingin sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye bir etkisi olacak. Tüm Türkiye'nin bu mitingi takip edeceğini iyi biliyoruz" diye konuştu.
Diğer partilerin yerel seçimle ilgili aday belirleme sürecini eleştiren Dağ, "İzmir'de birileri tarafından 24 Haziran üzerinden bir okuma gerçekleştirilerek ne yazık ki İzmir'in sosyolojisine tamamen ters ve hassas değerleri ne aykırı bir aday belirleme süreci yaşandı. Bizim sahada yaptığımız çalışmalara göre, İzmir'de her siyasi parti tabanından vatanını seven, bir şeylerin değişimine gönül veren ve bu değişimin de kimin daha iyi gerçekleştirebileceğini düşünen hemşehrilerimiz, yarınki mitingimize iştirak edecek. 31 Mart'ta sandıkta bu noktadaki tercihlerini İzmir'den ve hizmetten tarafa kullanacaklar. Çalışmalarımız seçime kadar devam ediyor" dedi.
'TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLECEK'
İzmir'de, pazar günü saat 13.30'da coşkulu mitingin gerçekleştirileceğini belirten AK Parti İl Başkanı Şengül de bunun için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi. Yerel seçim olması nedeniyle teşkilatların hızla büyük moral ve motivasyon ile çalıştığını anlatan Şengül, "İnanıyorum ki bu motivasyon yarın doruk noktasına ulaşacak. Sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye bir mesaj verileceğine inanıyorum. Şunu göstereceğiz; İzmir hiç de belli partilerin kalesi değildir. İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğuna ve uzun süredir kötü yönetildiğine inanarak içten içe tepki verenler bu tepkiyi ortaya koymak için yarınki mitingimize katılacak. Buraya sadece AK Parti'ye gönül verenler değil tüm siyasi partilerden vatandaşlarımızı bekliyoruz. CHP, MHP, HDP, İYİ Parti'den herkes işi ehline vermek için burada olacak. Bu güveni iki liderimize de göstereceğiz. Hedefimiz İzmir'de yapılmış en kalabalık ve en coşkulu mitingi yapmak. Bunun için tüm hazırlıklarımız yapıldı, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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AK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecekAK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecekAK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecekAK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecek

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