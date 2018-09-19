AK Partili Dağ: Yerel seçimler için ince eleyip sık dokuyoruz

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR’de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında ince eleyip sık dokuyarak en doğru kararı vereceklerini söyledi. Dağ “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi noktasında bu seçim çok önemli bir seçim. Bunun farkındayız” dedi

Balıkesir ziyaretine AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, burada İl Başkanı Hasan Demiraslan, milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve partilileri tarafından karşılandı. Partililere seslenen Genel Başkan Yardımcısı Dağ, önümüzdeki yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi için çok önemli olduğu uyarısını yaptı.

Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde önemli olduğuna dikkat çeken Hamza Dağ, “Yerel seçimler konusunda çok hassas çalışmalara devam ediyoruz. Çok hassas bir uğraş vermeye devam ediyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Birçok açıdan değerlendirme noktaları ortaya koyuyoruz. Bunda tabii ki anket çalışmalarını yapıyoruz, saha çalışmaları yapıyoruz, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, il başkanlarımızla, partililerimizle çalışmaları yapıp 5-6 kalem olan bu istişare mekanizmasından sonra en doğru, en mantıklı kararı vermeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi noktasında bu seçim çok önemli bir seçim. Bunun farkındayız, ikincisi ülkemizin maruz kalmış olduğu ekonomik operasyon noktasında işimizin çok kolay olmadığını, seçime kadar bunu bir nebzeye getirme noktası olabilir. 1002 ilçe, il, büyükşehir belediyelerimizde en doğru kararı vereceğiz” dedi.

‘MUHALEFET KOLTUK DERDİNDE’

Balıkesir'de, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısının 5'e çıkartılmasında bütün partililerin büyük başarıya imza attığını ifade eden Dağ, 24 Haziran’da yüzde 22 oy alan muhalefetin kendisini sorgulama yerine parti içi koltuk kavgasına girdiğini belirterek, "Türkiye genelinde aldığımız oyun, 1 Kasım’a göre düşük olmasını genel merkezimizde il il karşılaştırarak oyların nereye, neden kaydığına yönelik çalışma ve araştırmaları tamamladık. Farkımız burada. Biz yüzde 42 oy almışken rakibimiz olan siyasi parti aslında yüzde 22 aldı. Cumhurbaşkanı adayları yüzde 30 almasıyla kendilerinde bir enerji, sinerji hissetmiş olsa da almış oldukları oy oranı yüzde 22. Onların yüzde 22’nin muhasebesini yapmaları daha çok icap ederken, seçimden sonra yaşanan hadiselere baktığımızda kendi içlerindeki kongre kavgası, koltuk kavgasının bu ülkede hiçbir şekilde ümit vaat etme, ümit olma, bu ülkenin meselelerine, sorunlarına çözüm üretme noktasında hiçbir karşılıklarının olmadığını, dertlerinin, tasalarının olmadığını biz çok net bir şekilde görüyoruz. Onun için bu milletin kaderiyle Ak Parti’nin kaderi birleşmiş ve özdeşlemiş durumda. Bunun bilinciyle daha çok çalışmak ve uğraş vermek zorundayız” diye konuştu.

‘EKONOMİDE MANÜPİLASYON YAPILIYOR’

24 Haziran’dan sonra sahada gezerken sadece döviz ile ilgili eleştiriler aldıklarını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şöyle devam etti:

“24 Haziran seçimleri geçti ve bu ülkede iktidar noktasında bir sorun yok. Koalisyon diye bir ihtimal zaten hiç yok. Sonrasında yaşananlara baktığımızda bu ülkede afet, savaş da yok. İdlib’de yaşanan hadisenin ülkemiz için olumsuzluk teşkil etse de döviz üzerinde yaşanan hadisenin ne siyasi gerçeklerle ne de ekonomik gerçeklerle açıklanabilir bir durumu söz konusu değildir. 3 yıl geriye gittiğimizde 2015'teki 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimleri geçti o dönemde ülkenin iktidarını ne olacağı hepimiz tarafından tartışılıyordu. Geçici hükümet kurulmuştu, geçici hükümette AKP, MHP ve HDP’liler vardı. Çukur siyaseti yapanlar tarafından ülkenin bazı bölgelerinde barikatlar kuruldu. Rus uçağının kimler tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı. İhracat ve turizmin baltalanması olayı vardı. O sene 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Bugün siyasi, istikrarsızlık yok, ekonomik olarak en büyük rakamları gördüğümüz zaman, turizmde rekor üstüne rekor kırdığımız dönemde ekonomi üzerinde yaşatılmaya çalışılan operasyon var. Cumhurbaşkanımızın daha önce dediği gibi bunun teğet geçmesi için gerekli çalışmaları ekonomi yönetimimiz, Cumhurbaşkanımız ve bizler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız faiz konusunu hep dile getirdi. Bir haftadır yaşadığımız süreçte Cumhurbaşkanımızın tavrının ne kadar doğru olduğunu çok net bir şekilde göstermiş oldu. Faiz arttığı zaman döviz düşer söyleminin doğru bir denge olmadığını görmüş olduk. Ülkemizde yatırım, istihdam ve üretimin daha çok artması için çalışacağız. Ülkemizde ihracat tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İhracat 170 milyar dolara dayanmış durumda. İnşaat veya betona yapılan yatırımı ihracat etme durumun yok ki. Savunma sanayi için yapılan yatırımları gör. “

‘SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMALI’

Suriye’nin İdlib kentinde 4 milyona yakın Suriyeli yaşadığını söyleyen Dağ, bunların gidebilecek tek yerlerinin Türkiye olduğunu söyledi. Bölgede oluşturulacak güvenli bölgenin insanlık tarihine bırakılacak en büyük miraslardan biri olacağını kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

“Şimdi İdlib'de yapılmış olan bu ateşkeş ile alakalı konu orada bir insani alanın bir güvenlik alanı oluşturulması bizim insanlık tarihine bırakacak en büyük miraslardan birisi olacaktır. Hem ülkemiz için gerekli, çünkü 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz şu an da bizle beraber bu ülke sınırları içerisinde yaşıyor. Bir o kadar daha insanı kaldırabilmek, ülkemizde onlarla ilgili bakım noktasında bir şeyler yapmak bizim için ülkemiz için de çok zor olacak bir süreç olacaktır. Suriye'deki bu iç savaşta belki Esed bu kişileri bir kenara sıkıştırmış ve orada netice alma konusunda belli bir noktaya işi getirmiş olabilir. Ama ne dünya ne Suriye halkı zalim Esed'i bir can alan diktatör olarak anacaktır, tarih böyle anacaktır. Bugünlerin Yezidi Esed olduğunu herkes çok net bir şekilde bilmektedir.”

AŞURE DAĞITIMINA KATILDI

AK Parti İl Başkanlığı binasındaki temaslarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu’nu ziyaret eden Hamza Dağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Dağ, Alihikmeypaşa Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni ziyaret ederek gençlerle düzenlenecek olan bir toplantıya katılacak olan Dağ, ardından kentten ayrılacak.