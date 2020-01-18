AK Partili Dağ'dan CHP'ye "FETÖ ve tiyatro" eleştirisi:

"Yaklaşık 1 ay önce CHP'nin belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı. Birçoğumuz cismini bilmiyorduk. Sokakta görsek tanımazdık. CHP bu meseleyi siyasi alana çekmek için çok uğraş verdi. İşin hukuki tarafı şu anda devam ediyor, yürüyor. Biz işin hukuki tarafında ilerlemesi için hep olayın uzağında durduk. İlk andan itibaren basına düşen ifadeler ve en son iddianamenin kabulüyle mahkemenin önünde 10 belki 15 gerekçe var. Bu hukuki bir konudur. 10-15 konuda mahkeme gerekli tahkikatı yapıp bir karar verecek.

Ama siyasiler olarak biz kendi partililerimizi ve dışarıdan bize verilen isimleri belli görevlere aday gösteriyoruz. Mümkün olduğunca ince eleyip sık dokumaya gayret ediyoruz. Ceza konusunda takdir tamamen mahkemeye aittir ama bu 10-15 maddeden 1 ya da 2'si bir kişiyi aday yapmamak için yeterlidir. Yani bir insanın İzmir Genç İş Adamları Derneği üyesi olması ve o dernek üyelerinin kurduğu şirketin kurucusu olması bile aday yapılmaması için yeterli bir gerekçedir."

CHP'nin belediye başkanı adayı gösterme konusunda kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Dağ, "CHP olarak bugün sorgulamanız gereken konu, bu kişiye kimin referans olduğudur. Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır? CHP'nin üzerinde durması gereken konu budur. Bunun dışında olay mahkemeye intikal etmiştir." dedi.

- "Libya hamlesi Türkiye'nin 50-100 yıllık geleceği için büyük önem taşıyor"

Hamza Dağ, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceği için önemli hamleler yaptığına dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'de yıllardır petrol arayanlar var. Bizi kendi içimizdeki meselelerle yordular. Suriye ile yordular, Suriye'den ülkemize gelebilecek tehlikelerle yordular. Kendileri ise orada birçok şirketle iş birliği yaptılar. Bizim ise Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma eylemini yerle bir etmemiz gerekiyordu. En son harekatlarla da bunu bertaraf ettik." diye konuştu.