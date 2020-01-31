AK Parti'li Dağ'dan "İzmir'e ikinci çevre yolu" açıklaması:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Projenin arkasındayız ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğunu, mevcut yolların kapasitenin üzerinde kullanıldığını belirtti.

İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırmaya hazır olduklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"İkinci çevre yolu projesi maliyetinin artması pahasına doğayı koruyacak şekilde hayata geçirilecektir. Bu projenin hayata geçmesinin ardından insanların trafikte kalma süreleri azalacak, zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. Böylelikle hem trafikte kaybolan zaman hem de karbon emisyonu azalacaktır. Karbon emisyonunun azalması, hava kirliliği en fazla olan illerden biri olan İzmir'in daha temiz bir havaya kavuşmasına imkan tanıyacaktır. Projenin arkasındayız ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitirilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır."