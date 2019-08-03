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Ak Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl'de, yeşilin binbir tonu eşliğinde sabah yürüyüşü yaptı.

Ak Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajı

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl'de, yeşilin binbir tonu eşliğinde sabah yürüyüşü yaptı. Dağ, dağdaki fotoğraf ve görüntülerini sosyal medya hesabından 'Doğada ayak izinizden başka bir iz bırakmayın' notuyla paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait olan heyelan set gölü Karagöl'de, kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağacı gibi çeşitli ağaçlar bulunuyor. Karşıyaka'ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda sabah yürüyüşü yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından çeşme başında çektirdiği fotoğrafını şu mesajla paylaştı:
"Dağlar, gidenindir derler. Toprak bizi rahatlatır, sakinleştirir, huzura kavuşturur. İşte bu yüzden kıymetini bilmeli, sahip çıkmalı. Doğada ayak izinizden başka bir iz bırakmayın. Karagöl'den herkese selamlar."

FOTOĞRAFLI

Ak Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajıAk Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajıAk Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajıAk Partili Dağ'dan Karagöl'de doğaya saygı mesajı

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