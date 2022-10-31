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AK Partili Dağ'dan Menemen Serbest Bölgesi açıklaması

31.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Dağ, AA muhabirine, Gaziemir Serbest Bölgesi'nden sonra, Bergama Serbest Bölgesi'ni yaklaşık 6-7 ay önce İzmir'e müjde olarak duyurduklarını belirtti.

AK Partili Dağ'dan Menemen Serbest Bölgesi açıklaması

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı kararıyla İzmir'in Menemen ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bir alanın Menemen Serbest Bölgesi olarak belirlendiğini hatırlatarak, "1 milyon 500 bin metrekarelik bir alan, doğrudan 10 bin kişiye, dolaylı çok daha fazla kişiye istihdam oluşturacak." dedi.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi AŞ'nin (BASBAŞ), İzmir'in kuzeydeki ilçeleri açısından çok önemli bir proje olduğunu aktaran Dağ, bunun yerel seçimlerde bölge için söz verdikleri bir proje olduğunu söyledi.

Aliağa, Bergama, Foça, Menemen tarafında sanayi yatırımlarında ciddi bir hareketlilik yaşandığını, özellikle rüzgar gülleri sektörünün inanılmaz bir yol kat ettiğini anlatan Dağ, bu anlamda girişimcilerin önünü açmak için ciddi bir efor ve mücadele sarf ettiklerini vurguladı.

Dağ, şunları kaydetti:

"Menemen Serbest Bölgemiz de mevcut serbest bölgenin yanında ama bağımsız bir serbest bölge olacak şekilde hayata geçecek. Başından beri Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'la bizzat takip ettiğimiz bir projeydi. 1 milyon 500 bin metrekarelik bir alan, doğrudan 10 bin kişiye, dolaylı çok daha fazla kişiye istihdam oluşturacak.

Esasında kuzeyde Karşıyaka'dan itibaren birçok ilçemize bu imkanı kazandırmış oluyoruz. Başından beri işimizi kolaylaştıran Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İzmirliler adına teşekkür etmek bir borçtur. Çünkü bu işler gerçekten takibini de yapsanız yıllar süren işler. Ama biz neredeyse 4-5 aylık süre zarfında bu işi neticelendirmiş olduk. Aynı zamanda da buradan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin pratikliğini de bizzat yaşamış olduk."

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