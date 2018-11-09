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AK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı'da şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında inceleme

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı'da şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Dağ, "Hastane inşaatı hızla devam ediyor. Bu inşaat çalışması birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor" dedi.
Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Mehmet Türkmen'in oğlu olan Hasan Türkmen'in cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, daha sonra Bayraklı'da şehir hastanesinin inşaatını inceledi. İlk olarak hastanenin maketi üzerinden bilgi alan Dağ, ardından inşaat sahasının seyir bölümünde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Dağ, "İnşaat alanında hızla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor. İnşaat başta olmak üzere birçok alanda ciddi çalışma yapılıyor. 2016 yılında inşaatı başlayan hastane, Mayıs 2020 yılında bitirilmiş olacak. 2 bin 60 yataklı hastane, Bayraklı başta olmak üzere İzmirlilere hizmet sunacak. 2016 kardeşimiz da burada harıl harıl çalışıyor. Mühendisinden işçisine kadar. Burada 5 tane hastane var. Devasa ciddi bir hastane. Şu anda da yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Bizler de aylık olarak bunların takibini yapıyoruz. Bugün de burada brifingini almış olduk" dedi.
6 BİN KİŞİLİK İSTİHTAM
Yapımına devam edilen Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde 5 hastane olacak. Sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi yer alacak. 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımına devam edilen kampüsteki hastaneler tamamlandığında, 6 bin kişiye istihdam sağlanacak.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında incelemeAK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında incelemeAK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında incelemeAK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında inceleme

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