AK Parti’li Dağ’dan üçüncü ’Tunç Soyer’ toplantısı

“Vatandaşlar ‘ölüsü 120 milyon eder’ diyorlar”

Sığacık’ta bulunan ve “Eşek Adası” olarak da bilinen 28 bin metrekarelik adanın 2012 yılında 1 milyon 350 bin lira gibi komik bir fiyata satıldığını söyleyen Dağ, şöyle devam etti:

"Tamamı Seferihisar Belediyesine ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı ve kiralama hakkından pay alınmadı. Buranın şu an için değerini bölgede yaşayanlara sorduğumuzda ne cevap alıyoruz biliyor musunuz? Onların tabiriyle ‘ölüsü 120 milyon eder’ diyorlar. 9 Nisan 2010 tarihinde 120 bin 642 metrekare alana sahip arazi Hiddenbay Gayrimenkul’e 15 milyon 70 bin liraya satıldı. Buranın ise şu an için ederi en az 150 milyon TL.”

9 Nisan 2010 tarihinde 10 bin 364 metrekare alana sahip arazinin de Hiddenbay Gayrimenkul’e 1 milyon 750 bin liraya satıldığını belirten Dağ, şunları söyledi:

"28 Şubat 2012 tarihinde 42 bin 278 metrekare alana sahip arazi Pars Petrol Anonim Şirketi’ne 3 milyon 400 bin liraya satıldı. 22 Mayıs 2013 tarihinde 121 bin 612 metrekare alana sahip arazi 19 milyon 863 bin liraya Hidden Bay Gayrimenkul’e satıldı. 25 Haziran 2015 tarihinde 2468 metrekare alana sahip arazi 1 milyon 572 bin liraya Öz-Ar Limited Şirketi’ne satıldı. Bunlar Seferihisar Belediyesinin 2010-2018 yılları arasında yaptığı önemli satışların bazılarıdır. Bunun gibi daha birçok arazi, değerinin altında satılmıştır. Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar; satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır.”