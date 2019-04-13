AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. YSK'ya yaptıkları itirazların haklı bulunduğunun altını çizen Dağdelen, “Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı son derece mutluyum. 31 Mart seçimlerinde 6 oy ile geride kalmıştık, ama tabi seçim süreci içerisinde bir takım hukuka aykırı işlemler olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde önce ilçe seçim kuruluna talebimiz reddedilince il seçim kuruluna, oradan da reddedilince YSK'ya müracaatlarımızı gerçekleştirdik. YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'KARARLA YSK TARAFINDAN VERİLEN MAZBATA ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'

YSK'nın yenileme kararının ardından 2 Haziran'da yeni seçimin yapılacağını aktaran Dağdelen, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bizim asıl önemsediğimiz şey hukukun üstünlüğüdür. Hukuka aykırı hiçbir eylemin tarafında olmayız. Halkın iradesine tam anlamıyla gerçek anlamda da sandığa yansımasında gayretlerin tamamını bugüne kadar gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde 2 Haziran'da tekrardan belediye başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bugün itibariyle seçim süreci içerisine girmiş olduk. Belediye meclis üyeleri içerisinden en yaşlı üye olan Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek. Verilen bu kararla YSK tarafından verilen mazbata ortadan kalkmış olacak. Allah izin verirse 2 Haziran'da Keskin'de hemşerilerimizle çalışıp hatalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Onların gönlünü kazanmak adına, tüm AK Parti teşkilatı olarak çalışmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki Keskin'le ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğiz.”

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