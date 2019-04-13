HABER

AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü.

AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. YSK'ya yaptıkları itirazların haklı bulunduğunun altını çizen Dağdelen, “Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı son derece mutluyum. 31 Mart seçimlerinde 6 oy ile geride kalmıştık, ama tabi seçim süreci içerisinde bir takım hukuka aykırı işlemler olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde önce ilçe seçim kuruluna talebimiz reddedilince il seçim kuruluna, oradan da reddedilince YSK'ya müracaatlarımızı gerçekleştirdik. YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
'KARARLA YSK TARAFINDAN VERİLEN MAZBATA ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'
YSK'nın yenileme kararının ardından 2 Haziran'da yeni seçimin yapılacağını aktaran Dağdelen, şöyle konuştu:
"Şimdi burada bizim asıl önemsediğimiz şey hukukun üstünlüğüdür. Hukuka aykırı hiçbir eylemin tarafında olmayız. Halkın iradesine tam anlamıyla gerçek anlamda da sandığa yansımasında gayretlerin tamamını bugüne kadar gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde 2 Haziran'da tekrardan belediye başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bugün itibariyle seçim süreci içerisine girmiş olduk. Belediye meclis üyeleri içerisinden en yaşlı üye olan Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek. Verilen bu kararla YSK tarafından verilen mazbata ortadan kalkmış olacak. Allah izin verirse 2 Haziran'da Keskin'de hemşerilerimizle çalışıp hatalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Onların gönlünü kazanmak adına, tüm AK Parti teşkilatı olarak çalışmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki Keskin'le ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğiz.”

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı görevini devralan Abdurrahman yemin ettiSudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı görevini devralan Abdurrahman yemin etti
Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni ortaya çıktıKeskin’de seçimlerin iptal olma nedeni ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.