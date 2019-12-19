AK Parti'li Demiröz, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Demiröz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Demiröz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

