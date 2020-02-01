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  4. AK Parti'li Demiröz, partisinin "Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu:

AK Parti'li Demiröz, partisinin "Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

"Deprem vergilerinin 7-8 katı kadar rakam bugün genel bütçeden illerimize, her tarafa gitmiş, harcanmış, konutlar yapılmış ve yapılmaya devam ediyor" - "Biz ülkeyi nereden nereye getirdik, bunu kıskananlar tabii ki en ufak bir şekilde leke sürmeye çalışıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Deprem vergilerinin 7-8 katı kadar rakam bugün genel bütçeden illerimize, her tarafa gitmiş, harcanmış, konutlar yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Biz ülkeyi nereden nereye getirdik, bunu kıskananlar tabii ki en ufak bir şekilde leke sürmeye çalışıyorlar." dedi.

Demiröz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "AK Parti Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Elazığ depreminde tüm ekiplerin başarılı şekilde çalıştığını söyledi.

Kızılay ve AFAD ekiplerinin deprem bölgesindeki başarısının herkesçe bilindiğini ifade eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Deprem vergilerinin 7-8 katı kadar rakam bugün genel bütçeden illerimize, her tarafa gitmiş, harcanmış, konutlar yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Biz ülkeyi nereden nereye getirdik, bunu kıskananlar tabii ki en ufak bir şekilde leke sürmeye çalışıyorlar. Sakın bunların lafına kulak asmayın, siz bildiğiniz doğru yoldan devam edin. İnşallah teşkilatımız delegeleriyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla yenilenecek, Türkiye'nin umudu AK Parti'den başkası değildir."

Demiröz, Türkiye'nin ekonomi ve dış ilişkilerde yükselişte olduğunu belirterek, AK Parti'nin Türkiye'nin her zaman bir numarası olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını dile getirerek, "Allah'ın izniyle sizlerle canımız pahasına da olsa sonuna kadar hem onun arkasında olacağız hem de Kudüs'ün arkasında duracağız. Hep diyoruz ya 'Ölmek var ama ezan sesini dindirmek yok, ölmek var ama bayrağı indirmek de yok." ifadelerini kullandı.

Toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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