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AK Parti'li Durgut: Araçta sigara içmek, çocuk haklarının ihlali

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Çocukları ve gençleri pasif içicilikten tamamen korumak, mevcut kanununun düzgün uygulanmasından geçiyor.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Çocukları ve gençleri pasif içicilikten tamamen korumak, mevcut kanununun düzgün uygulanmasından geçiyor. Bu da nargile kafeler çılgınlığına bir 'dur' demek ve kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız havayı temin etmekten geçiyor. Özellikle araçlarda çocuklar varken sigara içilmesinin, çocuk haklarının korkunç bir ihlali olduğunu düşünüyorum" dedi.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut tarafından, 'çocuk ve gençleri tütünün zararlı etkilerinden korumak' amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Durgut'un yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve bilim insanları ile 22 yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Sivil toplum kuruluşlarının toplantıya geniş katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Durgut, "Tütün ürünleri insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, bundan en çok etkilenen erken yaşta tütün kullanımına başlayan veya sigara dumanına maruz kalan çocuk ve gençler olmaktadır" dedi.
'NARGİLE KAFE ÇILGINLIĞINA 'DUR' DEMELİYİZ'
Türkiye'de, dünyaya örnek olacak nitelikte bir tütün kontrol kanunu olduğunu belirten Durgut, buna rağmen çocuklarda ve gençlerde tütün kullanımında artış gözlemlendiğini ifade etti. Konu çocuk ve gençler olunca tütünle mücadeleye öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Durgut, "Bunlardan birincisi, sigara vergi ve fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artması. 2008 yılında fiyat artışından sonra kullanımda bir düşüş gerçekleşmişti. İkinci olarak çocukları ve gençleri pasif içicilikten tamamen korumak, bu da mevcut kanunun düzgün uygulanmasından geçiyor. Bu da nargile kafeler çılgınlığına bir 'dur' demek ve kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız havayı temin etmekten geçiyor. Özellikle araçlarda çocuklar varken sigara içilmesinin, çocuk haklarının korkunç bir ihlali olduğunu düşünüyorum. Bunun yasal yaptırımı yok, bu meselede burada konuşulabilir" diye konuştu.
'VERGİ, SİGARA TÜKETİMİNİ AZALTIYOR'
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Direktörü Pavel Ursu da, tütün tüketiminin kontrolü için farklı müdahalelerin bir arada ve tutarlı şekilde yürütülmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, "Vergilendirmenin sigara tüketimini azaltma hususunda önemli bir etkisi olduğuna dair önemli kanıtlarımız var. Halk sağlığında olduğu gibi tütünle mücadelede de toplumun bütün kesimlerinin dahil edilmesi çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü olarak bu inisiyatife destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.
'SAĞLIKLI YAŞAM TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR'
Toplantıda söz alan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise, vergi artışının tütünle mücadelede önemli bir kaynak olarak kullanılması gerektiğini belirterek, "Benim önerim, bu kaynağı kamu nezdinde yürütülecek savunuculuk faaliyetleri için kullanalım. Sigara içmemek ve sağlıklı yaşam temel bir insan hakkıdır. Bu noktada UNICEF'in tam desteğinin her daim olacağını belirtmek isterim" dedi.
Türkiye'deki tütün kontrol çalışmalarının öncülerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, "Bağımlılıkların en tehlikelisi kolay ulaşılanıdır. Aile, çevre ve okul iş birliği yaparsa her bağımlılığın üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

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