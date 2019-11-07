AK Partili Durgut: “Kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız alanın temin edilmesi gerekiyor”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Çocuklar ve gençlerin tütün kullanımını önlemek için en önemli müdahalelerden biri sigara fiyatları ve vergi oranlarının artırılmasıdır. Ayrıca kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız alanın temin edilmesi gerekiyor” dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un öncülüğünde 22 sivil toplum kuruluşu, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF Türkiye temsilcilerinin katımı ile istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Durgut, sigara tüketimindeki artışa işaret ederek, “Türkiye’de tütünün kullanımını önlemek için dünyaya örnek olacak bir yasal altyapı vardır. Buna rağmen tütün kullanım oranında artış var. Çocuklarda ve gençlerde sigara içme oranında artış görülüyor. Bu konuda sivil toplumun birlikte hareket etmesi önem arz ediyor. Birlikten güç doğacağına eminim. Çocuklar ve gençlerin tütün kullanımını önlemek için en önemli müdahalelerden biri sigara fiyatları ve vergi oranlarının artırılmasıdır. Ayrıca kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız alanın temin edilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, Türkiye’de son 15 yıl içinde tütünle mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını kaydederek, 2008 yılından 2012 yılına kadar tütün tüketiminde ciddi azalma olduğunu ifade etti. Erdöl, “Kapalı alan tanımından taviz vermememiz lazım. ’Açılır kapanır alan’, ’kapalı alan’ tanımı var, bu yanlış. Sigara içeceklere yer belirlenir, oradan başka bir yerde içmemeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programı Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder, şöyle konuştu:

“Tütün kullanımının önlenmesi için en etkilisi vergi artırımı, dumansız hava sahasının etkili şekilde uygulanması. Tütün kullanımı yavaş yavaş artmaya başladı. Artışlara baktığımızda bunun kadınlardaki ve gençlerdeki tüketim artışından olduğunu gördük. Dumansız hava sahası konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ayrıca Türkiye en ucuz sigaranın satıldığı ülkelerden biri."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin sigaranın olumsuz etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "2030 yılına kadar hiçbir şey yapılamazsa yılda 240 bin kişi hayatını kaybedecektir bu nedenden ötürü. UNICEF Temsilcisi olarak söylemem gerekirse çocukların tütün kullanımı kaygılandırıcı. Türkiye’de 13-15 yaş aralığındaki kesimin tütün kullanma oranı 2013 yılında yüzde 6,9 seviyesindeyken, bu rakam 2017 yılında yüzde 17,9’a yükseldi” diye konuştu.

