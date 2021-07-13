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  4. AK Partili Durmuşoğlu: "15 Temmuz, biz olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, güçlü bir ilanıdır"

AK Partili Durmuşoğlu: "15 Temmuz, biz olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, güçlü bir ilanıdır"

13.07.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Durmuşoğlu: "15 Temmuz, biz olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, güçlü bir ilanıdır"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "15 Temmuz, biz olduğumuzun, bir olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, Türkiye olduğumuzun güçlü bir ilanıdır." dedi.

Durmuşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesinin aydınlık bir sabaha, bir millet destanına dönüşmesinin 5'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Bugün huzurlu bir şekilde yaşanılıyorsa bunun 251 şehit, 2 bin 194 gaziye borçlu olunduğunu ifade eden Durmuşoğlu, şöyle konuştu:

"2016 yılının 15 Temmuz gecesi ülkemizin istikbalini ve istiklalini korumak için uçakların, tankların karşısına dikilen kahraman milletimiz, hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimini engelleyerek bir anlamda ikinci kurtuluş mücadelesini vermiştir. Bir zamanlar ezanları, salaları dindiren zihniyete bu gecede yükselen salalar 'dur' demiştir. 15 Temmuz'u Gazi Meclisimizin çatısı altında bizzat yaşayan biri olarak egemenliğimize, özgürlüğümüze pranga vurulamayacağı, darbecilerin, cuntacıların bu ülkede asla söz sahibi olamayacağı tüm dünyaya gösterilmiştir."

Durmuşoğlu, Türk toplumunun bin yıldır yaşadığı bu toprakların, ecdadın canları pahasına gösterdiği onurlu mücadele ile vatan olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un da bu onurlu mücadelenin en önemli yansımalarından birisi ve son halkası olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, 15 Temmuz'un Malazgirt'ten beri verilen mücadelelerin dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Durmuşoğlu, 15 Temmuz'un Birinci Dünya Savaşının rövanşı, bir milletin çok uluslu saldırılara karşı destansı mücadelesi olduğunu vurgulayarak "15 Temmuz, biz olduğumuzun, bir olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, Türkiye olduğumuzun güçlü bir ilanıdır. 15 Temmuz'da kaybedenler, aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kalanlar, bunu asla unutmayacaklar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tanka, tüfeğe, uçağa karşı eşsiz bir direniş gösteren ve büyük bir zafer kazanan aziz milletimiz de o karanlık geceyi unutmayacaktır." diye konuştu.

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