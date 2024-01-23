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  4. AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 16:04 | Son Güncelleme:
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Siyasetin merkezi Ankara'da AK Parti yarışa Turgut Altınok ile katılmayı seçti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise bu durum hakkında yapacağı yorum merak ediliyordu. Gökçek ile Altınok arasındaki gerginlik hemen hemen herkes tarafından biliniyordu. İkili arasında buzların eridiği, ilk adımı ise Gökçek'in attığı belirtildi. İşte detaylar...

AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

Yerel seçim öncesinde siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor. Bu kez yaşanan gelişme AK Partili iki isim arasında yaşandı. Melih Gökçek ile Turgut Altınok arasındaki küslük sona erdi ve buzlar eridi. İşte detaylar...

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara turgut altinok
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