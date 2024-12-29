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  4. AK Partili Elitaş'tan gündem olacak sözler! Tartışmalara böyle yanıt verdi: "Erken seçim değil ama..."

AK Partili Elitaş'tan gündem olacak sözler! Tartışmalara böyle yanıt verdi: "Erken seçim değil ama..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.12.2024 20:13
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi. CHP'nin erken seçim çağrısına da cevap veren Elitaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok" dedi.

AK Partili Elitaş'tan gündem olacak sözler! Tartışmalara böyle yanıt verdi: "Erken seçim değil ama..."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TV1'deki programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına değinen Elitaş, CHP'nin açıklamalarıyla ilgili "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok." dedi.

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İşte Elitaş'ın açıklamasından satır başları:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Şu bir gerçek. 14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

ERDOĞAN ADAY OLABİLİR Mİ?

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

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Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

CHP'YE ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİNE YANIT

CHP'nin erken seçim çağrısına da cevap veren Elitaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar 'dostlar alışverişte görsün' diye yapıyorlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
seçim Mustafa Elitaş ak parti
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