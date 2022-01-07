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AK Partili Elitaş ve CHP'li Ağbaba arasında "cüzdanımı yürüttün" esprisi

07.01.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yeniden 'cüzdan' esprisi yaşandı. CHP'li Ağbaba, cüzdanını 23 Aralık'ta meclis başkanvekilinin odasında unutmuştu. Cüzdanı bulan Elitaş, Ağbaba'ya, "Ya, cüzdanına sahip olamayan adam bu ülkenin bütçesine nasıl sahip olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Elitaş ve CHP'li Ağbaba arasında "cüzdanımı yürüttün" esprisi

AK Partili Mustafa Elitaş, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan 'Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin tartışma sırasında, kendisine laf atan Ağbaba'ya, "Sen cüzdanına sahip çıkamadın" diye karşılık verdi. Ağbaba da "Sen cüzdanımı yürüttün. Milletvekili arkadaşlarıma, 'Lütfen cüzdanlarınıza sahip çıkın çünkü Elitaş cüzdan yürütüyor' diye uyardım" dedi.

VEKİLLER ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Elitaş da "Veli Ağbaba yine söylüyorum. Sen cüzdanına sahip çıkmadın. O gün cüzdanını unutmuş. Genel başkan yardımcısı olarak üç tane milletvekillini seferber etmişsin. Allah'tan bir AK Partili milletvekili bulmuş ki sahibine teslim etmiş" diye cevap verdi. Kayıp cüzdan meselesinin yeniden açılması milletvekilleri arasında gülüşmelere neden oldu.

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CÜZDAN ATIŞMASI DEVAM ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, oturduğu yerden 'sataşma var' diyerek, Veli Ağbaba'nın, kendisine "Cüzdanımı yürüttü" dediğini ifade etti. Veli Ağbaba da güler bir şekilde, "Vallahi yürüttü" dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise "Vallahi 'cüzdan yürütme' çok ağır bir kelime hakikaten" diye karşılık verdi. Veli Ağbaba, cüzdanını unutmadığını masanın üzerine bıraktığını söyledi. Elitaş da ısrarla Ağbaba'nın cüzdanı unuttuğunu dile getirdi. Elitaş ile Ağbaba arasındaki cüzdan atışmasını Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz sonlandırdı. Elitaş oturduğu yerden Ağbaba'ya laf atmaya devam ederek, "En az asgari ücretin yarısı kadar değeri var o cüzdanın" dedi. Elitaş'la Ağbaba arasında Genel Kurul'da başlayan, 'cüzdan' atışması komisyonda esprisi konusu oldu.

AĞBABA'NIN KAYBETTİĞİ CÜZDANI ELİTAŞ BULMUŞTU

CHP'li Ağbaba, cüzdanını 23 Aralık'ta meclis başkanvekilinin odasında unutmuştu. Cüzdanı bulan AK Parti'li Elitaş da TBMM Genel Kurulu'nda konuşarak, "Sayın Ağbaba, AK Parti'liler güvenilir adamlardır. Niye biliyor musun? Şu ne? CHP Milletvekilli Veli Ağbaba'nın cüzdanı. Nerede unutmuşsun? Ya, cüzdanına sahip olamayan adam bu ülkenin bütçesine nasıl sahip olacak?" diyerek Ağbaba'nın unuttuğu cüzdanı kürsüden göstermişti. (DHA)

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