HABER

AK Parti'li Elvan: Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada verilecek isimle ilgili ''Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse, siyaset yapmaya kalkmasın.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada verilecek isimle ilgili ''Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse, siyaset yapmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur'' dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Ermenek Belediyesi'nce düzenlenen 'Ermenek 23'üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Elvan, ilçeye yapılan yeni stada 'Atatürk' ismi verilmek istenirken, kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi: ''Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse, siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Sayın Ermenek Belediye Başkanımızı, Sayın Sözkesen'i, kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle bu tür şeylerde gözümüz olmaz; ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Ben de bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini Sayın Belediye Başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.''

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
AK Parti'li Elvan: Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasınAK Parti'li Elvan: Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın
AK Parti'li Elvan: Hangi oyunu oynadılarsa başaramadılarAK Parti'li Elvan: Hangi oyunu oynadılarsa başaramadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

G.Saray'da transfer son anda yattı!

G.Saray'da transfer son anda yattı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.