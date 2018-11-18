AK Parti'li Elvan, Ordu'da temayül yoklamasına katıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleri ile vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli hizmet verme anlayışımız, yaklaşımımız var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından Ordu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasına katıldı. Temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan Elvan, "Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ilk kez elektronik ortamda temayül oylaması gerçekleştirdik. Delegelerimiz ve oy kullanacak olan kardeşlerimiz bilgisayar ortamında kendi oylarını kullandılar, kullandıkları oy doğrudan genel merkeze aktarıldı. Zaman zaman aksaklık yaşayan kardeşlerimiz olsa da Türkiye’de ilk kez elektronik ortamda bir oylama gerçekleştirdik. Sonuçlarını da en kısa zamanda genel merkezimiz gerçekleştirecektir" diye konuştu. Elvan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleri ile vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli hizmet verme anlayışımız, yaklaşımımız var. İnşallah Ordu'da da AK Parti'li kardeşlerimiz, belediye başkanları adaylarımız bir destan yazacaktır ve Ordu’yu daha yukarı noktalara getireceklerdir. Zaten Ordu’ya çok önemli yatırımlar yapıldı. 20 yıl öncesi ile şimdiki Ordu arasındaki farklar zaten gözler önünde."

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