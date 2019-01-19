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AK Parti'li Elvan: Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen MESİAD'ın 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nde konuştu.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen MESİAD'ın 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nde konuştu. Elvan, "Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MESİAD 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'ne katıldı. Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, belirsizliklerin her geçen gün arttığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu: "Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ticari sıkıntılar ve korumacılık eğilimlerinin her geçen gün artması, uluslararası kuruluşların, uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır. Aramızda çok sayıda gencimiz var. Eğer bu gençlerimizi çok iyi hazırlarsak, biz bu gençlerimizi dünyada rekabet edebilecek konuma getirebilirsek bir taraftan Mersinimizin önü açılacak, diğer taraftan Türkiye’mizin de önü daha da açılacaktır." HAVALİMANI MÜJDESİNİ YİNELEDİ Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeyi yineleyen Elvan, "Çukurova Havaalanı'nda 3 ay yaşanan aksamayı tamamı ile giderdik ve inşallah Mart sonu ve Nisan ayı içerisinde pisti bitmiş olacak, ilk uçağı indireceğiz" diye konuştu. MESİAD Başkanı Hasan Engin ise derneğin başta Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, sosyal ve kültürel alanlarda projeler yürüten bir yapı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ödüle layık görülen işletmelerin sahiplerine ödülleri protokol üyelerince teslim verilirken, Elvan da Mersin'e Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

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