HABER

AK Parti’li Eroğlu, Şuhut’ta vatandaşlarla bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Irak Özel Temsilcisi Profesör Dr.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Irak Özel Temsilcisi Profesör Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesinde hemşehrileri ile bayramlaştı.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma merasimine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt gerçekleştirdi. Program, protokol üyelerinin günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları konuşmalarla devam ederken bayramlaşma merasimi ile program sona erdi.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştıErdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştüSuudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştü

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP lideri Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.