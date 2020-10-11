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AK Partili eski milletvekili silahlı saldırıyla uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak’ta uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, 22.

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak’ta uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 22. dönem Mardin Milletvekili iş adamı Süleyman Bölünmez, saat 10.00 sıralarında Şırnak’ta maden kömür ocakları sahasında incelemelerde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Bölünmez, taburcu edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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