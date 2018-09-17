Ak Parti'li Fatih Şahin'in babası Bursa'da kaza geçirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin, Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Şahin, kazayı yara almadan atlattı.
Ankara'dan Çanakkale'ye giden Fethi Şahin yönetimindeki 17 HE 992 plakalı otomobil, Mezit-7 mevkisinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada aracın ön tarafı hurdaya dönerken, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası olan sürücü Fethi Şahin yaralanmadı.
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