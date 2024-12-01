AK Partili Fatma Şahin 'Genel kanaat var' diyerek açıkladı: 'Sığınmacılar geri dönmeli'

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Ekol TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Genel kanaatimiz var" diyen Şahin, Halep yolunun açılmasıyla sığınmacıların güvenli geri dönüşünün sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Zaman zaman kısmen yaşadığımız bir süreç var ama kısmen geldiğimi nokta... Biz artık gönüllü, güvenli geri dönüşün sağlanması gerektiğini, Halep yolunun açılıp insanların kendi vatanlarına geri dönmesi gerektiğini, bizim de bunu teşvik edecek uygulamaları bulma konusunda genel kanaatimiz var.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, vatanım da vatanım demiş. Onlar da isteyerek buraya gelmediler. Cumhurbaşkanımız da Dışişleri Bakanımız da onur ve güvenli geri dönüşün devlet politikası olabileceğini, bunun üzerinden yapılması gerekenleri ve yaptıklarını bize söylüyorlar. Biz de yerel yönetimler olarak bunun lojistiğini, bütün altyapısını oluşturuyoruz."