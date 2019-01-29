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AK Partili gençlerden "One minute" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, Davos'ta yaşanan "One minute" olayının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Davos'ta yaşanan "One minute" olayının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

"One minute" ve Rabia sembolleri bulunan dövizler taşıyan gruptakiler, Keçiören'de bir araya geldi.

Burada toplanan gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AK Parti'nin bugüne kadar "One minute" diyerek itiraz ettiği bütün olayları görsel bir eylemle vatandaşlara hatırlatmak istediklerini belirtti.

Özdemir, "Aslında 'One minute' sadece İsrail Cumhurbaşkanı'na verilen anlık bir tepki değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bugüne kadar verdiği mücadelede ülkemizde ve dünyadaki bütün çarpıklıklara karşı verilmiş bir cevaptı." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra son yıllarda dünya genelinde yaşanan tarihi olayların ve savaşların fotoğraflarının bulunduğu sokak sergisini gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir

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