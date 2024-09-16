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  4. AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu! Musa Kara'nın atanması Kilis'i karıştırdı

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu! Musa Kara'nın atanması Kilis'i karıştırdı

16.09.2024 09:48
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Kilis AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, valilik özel kalem müdürlüğüne atandı. Bugün iş başı yapacak olan Kara'yla ilgili alınan karar şehirde geniş yankı uyandırdı. 31 Mart’ta Belediye AK Parti’den CHP’ye geçince CHP’li Belediye, ‘işe gelmiyor’ diye belediye personeli olarak gözüken Kara’nın işine son vermişti.

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu! Musa Kara'nın atanması Kilis'i karıştırdı

Muhalefetin her fırsatta dile getirdiği, kamuda liyakatsızlık ve torpil iddiaları zaman zaman gündem oluştururken; Kilis'te alınan son atama kararı dikkat çekti. Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

Vali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray’ı böyle uğurladı.

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AK PARTİ'DEN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE...

Aray’dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürüten Musa Kara atandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; cuma günü Kara’ya yeni görevi tebliğ edildi. Bugün Kara’nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

BELEDİYE CHP'YE GEÇTİ, İŞİNE SON VERİLDİ

Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart’ta Belediye AK Parti’den CHP’ye geçince CHP’li Belediye, ‘işe gelmiyor’ diye Kara’nın işine son verdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Partili ismin bir anda Valilik’te göreve başlaması Kilis sosyal medyasında günün konusu oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

  • AK Parti Gençlik Kolları Başkanını Özel Kalem müdürü yap. Liyakat her yerde maşallah.

  • KPSS’den kaç puan aldı acaba? Gençlik Kollarında özel kalem müdürlüğü iyi güzel.

  • Torpille herkesi doldurdular, maşallah nerede iş bilmeyen adam var Kilis’te.

  • Bana demeyin Kilis’te torpil yok diye. Nasıl bir torpil varsa helal olsun biz işe giremezken. Çünkü torpilimiz yok.
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Anahtar Kelimeler:
atama Kilis ak parti
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