AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu! Musa Kara'nın atanması Kilis'i karıştırdı

Muhalefetin her fırsatta dile getirdiği, kamuda liyakatsızlık ve torpil iddiaları zaman zaman gündem oluştururken; Kilis'te alınan son atama kararı dikkat çekti. Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

Vali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray’ı böyle uğurladı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE...

Aray’dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürüten Musa Kara atandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; cuma günü Kara’ya yeni görevi tebliğ edildi. Bugün Kara’nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

BELEDİYE CHP'YE GEÇTİ, İŞİNE SON VERİLDİ

Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart’ta Belediye AK Parti’den CHP’ye geçince CHP’li Belediye, ‘işe gelmiyor’ diye Kara’nın işine son verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Partili ismin bir anda Valilik’te göreve başlaması Kilis sosyal medyasında günün konusu oldu.

İşte o tepkilerden bazıları: