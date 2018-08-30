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AK Parti'li Günay, Zafer Bayramı için su altında Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

AK Parti'li Günay, Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı'nda, dalgıç kıyafeti giyip, dalış yaptı. Günay, dalgıç eğitmeniyle birlikte suyun altında Türk bayrağı açarak, Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılını kutladı. Ekonomi profesörü olan milletvekili Günay, dalış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2015 tarihinde de aynı yerde dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açtığını söyledi. Bu kez 30 Ağustos dolayısıyla dalış yaptığını belirten AK Parti'li Günay, "30 Ağustos Zaferi, 1071 Malazgirt'ten başlayan bir süreç. Türk milletinin yüzyıllardır devam eden mücadelesidir. Türk milleti mücadelesine bundan sonra da devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın simgesi Türk milletini bağımsızlığa olan değeri ve bu değeri kanı ve canı pahasına korumasıdır. Türk milleti her zaman yoluna devam edecektir. Bugünleri bizlere armağan eden, bugünlere gelmemiz sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz minnetle, rahmetle anıyoruz. Biz de onlardan aldığımız bu kutsal emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.

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