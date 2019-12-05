HABER

AK Partili Gündoğdu: “Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır” dedi.AK Partili Gündoğdu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır” dedi.
AK Partili Gündoğdu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gündoğdu, Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un olaydan iki gün önce açık cezaevinden firar ettiğini belirterek, “Bir gün sonra canice tanımadığı kişiyi evinin önünde öldürüyor. Olayın akabinde emniyet mensupları arama çalışmaları yapıyorlar. Olaydan bir gün sonra Ordu şehir merkezinde cani yakalanıyor. Yakalama esnasında iki polisimiz yaralanıyor. İfadesini kendisini kurtarmak için verilmiş bir ifade olarak değerlendiriyorum. Bu tür caniler artık ömür boyu hapiste kalmalı ve ağırlaştırılmış müebbetle bu tür canilerin tamamı hapisten çıkartılmayacak biçimde çürümeye terk edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Ceza indirimi taleplerini hatırlatan Gündoğdu, “Ceza indirimi talep edenlerin bunları çok iyi görmesi gerekiyor. Kişinin kişiye karşı işlediği suçu karşıdaki kişi affetmediği sürece devlet affetmemeli. Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır. Sosyal medyada suçlayıcı paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı, işlem yapılıyor” diye konuştu.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldı
'Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller verildi'Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller verildi

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın trafik sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu! Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacak

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.