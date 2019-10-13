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AK Parti’li Gündoğdu’dan Tanrıkulu ve Akıncı’ya sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TSK’nın Suriye’deki terör unsurlarına karşı düzenlediği operasyonu eleştiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sert tepki gösterdi.Gülyalı İlçe Başkanlığında düzenlenen ve partiye yeni katılan üyelere rozet takdim töreninde konuşan Metin Gündoğdu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’deki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonu eleştiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösterdi.“Tanrıkulu, yerli işbirlikçi”Gündoğdu, “Dünyanın haklı mücadelemizi görmezden gelip karşı çıktığı bu harekat güçlü ve sağlam bir şekilde devam etmektedir.

AK Parti’li Gündoğdu’dan Tanrıkulu ve Akıncı’ya sert tepki

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TSK’nın Suriye’deki terör unsurlarına karşı düzenlediği operasyonu eleştiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sert tepki gösterdi.
Gülyalı İlçe Başkanlığında düzenlenen ve partiye yeni katılan üyelere rozet takdim töreninde konuşan Metin Gündoğdu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’deki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonu eleştiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösterdi.

“Tanrıkulu, yerli işbirlikçi”
Gündoğdu, “Dünyanın haklı mücadelemizi görmezden gelip karşı çıktığı bu harekat güçlü ve sağlam bir şekilde devam etmektedir. Askerimiz terör unsurlarını bertaraf ederek 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen terör belasını gündemimizden tamamen çıkaracaktır. Bizim derdimiz başkalarının toprağını ele geçirmek değil, biz ulusal güvenliğimizi ve Ortadoğu’da barış ortamını tesis etmek istiyoruz. Ama CHP’li Milletvekili Sezgün Tanrıkulu çıkmış bu operasyonu ‘savaş’ olarak niteliyor. Kendisini buradan kınıyorum. Türk askeri başka bir ülkenin askeri ile değil teröristlerle mücadele etmektedir. Terörist cenazelerine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu yerli işbirlikçilik yapmasın. Kundaktaki bebekleri, evine ekmek götürmeye çalışan sivilleri acımasızca katleden terör örgütlerini savunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin bir milletvekiline yakışmıyor. Tanrıkulu derhal milletimizden özür dilemelidir. Bu millet Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Türkmeni aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşmaktadır. Kimsenin bozgunculuk ve ayrıştırma yapmaya hakkı yok” dedi.

“Mustafa Akıncı duruş sergileyemiyor”
Gündoğdu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da tepki göstererek, “Bir yanda da bizim ekmeğimizle suyumuzla beslenen, vergilerimizle geçinen biri var, kerameti kendinden menkul KKTC Cumhurbaşkanını buradan uyarıyorum. Sen bu milletin vergileri ile orada duruyorsun. Ya o makamı terk et ya da adam gibi duruş sergile. Bir Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi sağlam tutarak bunlar gibilerine fırsat vermeyeceğiz. Türk Ordusu, milletimizin gözbebeğidir” diye konuştu.

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