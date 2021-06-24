HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi

AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi

24.06.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, nüfusun en az yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "İdealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." dedi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 5 milyon 387 bin kişinin hastalanırken, 49 bin 358 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de vefat sayısının vaka sayısına göre daha az olduğuna işaret eden Güneş, yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"a vatandaşların güvendiğini kaydetti.

Güneş, "40 bin kişi aşılanması gerektiği halde 846 bin 451 kişi gönüllü olmak istemiştir." dedi.

Türkiye'deki aşılama seferberliğine işaret eden Güneş, "Bir haftalık aşılama programında Çin ve Almanya'yı geride bırakarak en yüksek performans gösteren ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Güneş, hedeflerinin 18 yaş üstündeki vatandaşların tamamının iki doz aşısını yapmak olduğunu kaydederek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranımız yüzde 85'lerdedir. Bu, güzel bir rakamdır. Bunun daha da fazlalaşmasını arzu ediyoruz. Tüm nüfusta da hedefimiz en az nüfusumuzun yüzde 70'i, idealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimsenin aklına gelmez! Yılanlar örümcekler karşısında avcı değil av oluyorKimsenin aklına gelmez! Yılanlar örümcekler karşısında avcı değil av oluyor
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.