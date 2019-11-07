AK Partili Güvenç: "Türkiye Balkanlar'ın öneminin farkındadır"

Arnavutluk'ta bazı üst düzey temaslarda da bulunduklarını aktaran Güvenç, "Biz ne kadar arzuluysak, ne kadar samimiysek, ne kadar Arnavutluk'u evimiz, kardeşimiz gibi görüyorsak, birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorsak, burada da aynı duyguların karşılıksız olmadığını gördüm. Hükümet nezdinde de parlamento nezdinde de Türkiye'nin öneminin farkında olunduğunu gördüm." dedi.

Güvenç, siber güvenlik alanında Türkiye'nin ciddi birikimi, önemli kuruluşları ve deneyimi olduğunu kaydederek Tiran'daki toplantının ülkelerin birlikte daha yoğun çalışma kararlığını ifade ettikleri önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Güvenç, yedi ülkeden komisyon başkanlarının katıldığı toplantının konusunun siber suçlar olduğunu belirterek iki gün süren toplantıda ülkelerin siber suçlara karşı aldıkları tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi.

Güvenç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile Arnavutluk'ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı'na katıldı.

TİRAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye'nin Balkanlar'ın öneminin farkında olduğunu ifade etti.

- Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

Güvenç, Türkiye'nin cumhurbaşkanından vatandaşına kadar Balkanlar hususunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak "Türkiye Balkanlar'ın öneminin farkındadır, Balkanlar'ın ayağa kalkması gerektiğinin farkındadır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Balkanlar'ı ayağa kaldırmak, buralarda huzur içerisinde refahın ve zenginliğin gelmesi için ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

Temaslarında FETÖ konusundaki hassasiyetlerini de dile getirdiklerini anlatan Güvenç, Arnavutluk yetkililerine FETÖ'nün nasıl tehlikeli ilişkiler içinde olduğunu ve buna karşı çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Güvenç, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içindeki ya da Balkanlar'daki mazlumların umudu olmadığının altını çizerek Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm mazlumların, gariplerin, ezilenlerin umudu olduğu ifade etti.

Türkiye'nin, Akdeniz'in göçmen cesetleriyle dolmasını önleyen bir ülke olduğunu söyleyen Güvenç, Türkiye'nin tarihte başka dinlerden ya da milletlerden ezilmiş, ötekileştirilmiş, soykırıma uğramış herkese kucak açtığını vurguladı.