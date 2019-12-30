HABER
  4. AK Parti'li Hamza Dağ: "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak"

AK Parti'li Hamza Dağ: "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

AK Parti'li Hamza Dağ: "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak." dedi.

Dağ, Menemen Ziraat Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2007-2008 döneminde İzmir'in susuzluk sorunu yaşadığını, Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirdiklerini söyledi. Bunun ardından Belkahve'de bir pompalama istasyonu yapılması gerektiğini kaydeden Dağ, "Gördes Barajı su kaçırıyor' diyorlar ama Gördes Barajı su falan kaçırmıyor. Su yıllardır orada. Belkahve'ye kadar su getirildi. Bundan sonrası büyükşehirin yapması gereken bir iştir." diye konuştu.

Son 2 yılın Türkiye açısından kolay geçmediğini, dövizde yaşanan spekülasyonlar nedeniyle ekonomide birtakım sıkıntılar yaşandığını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak. Bunun ilk işaretini de 3 gün önce tanıtımını yaptığımız yeni otomobille gücümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizde ciddi bir heyecan oldu. Bundan dolayı çok gururluyuz. 82 milyonun neredeyse tamamına yakını bu hamleden büyük bir memnuniyet duydu. Patenti tamamen bize ait olan yaptığımız bu yerli araçla inşallah ilk seri üretime de başladığımız da motorunu da kendimiz yapacağız."

Türkiye ile Libya arasında tarihi bir anlaşma imzalandığını da belirten Dağ, "Bu anlaşma sonucunda oradan çıkan gazdan petrolden bundan hepimiz faydalanacağız. Belki 2023'ü geçecek belki 2030’u bulacak. O zaman iktidarda kimin olacağı belli olmaz ama yaptığımız bu hamleler ülkenin menfaatine olan hamlelerdir." ifadelerini kullandı.

Menemen ilçesinde partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına katılan Dağ, kardeşi vefat eden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e de taziye ziyaretinde bulundu.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
CHP’li Çeviköz: ”Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim”CHP’li Çeviköz: ”Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim”
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalarMuharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
döviz ekonomi Su

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu aday olursa ben olmam

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

Erdoğan: Moldova'nın FETÖ okullarını devretmesini bekliyoruz

Erdoğan: FETÖ okullarının devredilmesini bekliyoruz

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki: Bakanlığında dövülmedik adam kalmadı

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Kendilerine evet ya da hayır demedik

İYİ Parti'den 'tezkere' açıklaması!

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'te

Libya tezkeresi Meclis'te!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.