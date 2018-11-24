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AK Partili Hamza Dağ: 3 büyükşehirin adayı bugün açıklanmayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 24.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

AK Partili Hamza Dağ, "3 büyükşehirin adayı bugün açıklanmayacak" dedi. Dağ, MHP ile ittifak konusunda "Biz de bazı illerde fedakarlık yapabiliriz" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, 14 büyükşehir, 26 il başkan adayını açıklayacağı belirtildi.

AK Partili Hamza Dağ: 3 büyükşehirin adayı bugün açıklanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin çok sayıda il belediye başkanı adayını açıklayacak. Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının bugün açıklanmayacağını söyledi. Dağ, 3 büyükşehir adayının önümüzdeki günlerde özel bir program ile açıklanabileceğini belirtti. Dağ ayrıca, MHP ile ittifak konusunda "Biz de bazı illerde fedakarlık yapabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, 14 büyükşehir, 26 il başkan adayını açıklayacağı belirtildi.

AK Parti'nin 3 büyükşehir adayının salı günü açıklanabileceği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu akp'nin çöküşününün başladığı haberi
Eyt,Asgari ücret,Suriyeliler 3kişiden biri icralık kendi halkına bu kadar zulüm bu millet hiç görmedi bi defolun gidin artık
Gel artık bitsin bu sıla hasreti kimse bu adaylar
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