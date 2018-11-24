AK Partili Hamza Dağ: 3 büyükşehirin adayı bugün açıklanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin çok sayıda il belediye başkanı adayını açıklayacak. Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının bugün açıklanmayacağını söyledi. Dağ, 3 büyükşehir adayının önümüzdeki günlerde özel bir program ile açıklanabileceğini belirtti. Dağ ayrıca, MHP ile ittifak konusunda "Biz de bazı illerde fedakarlık yapabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, 14 büyükşehir, 26 il başkan adayını açıklayacağı belirtildi.

AK Parti'nin 3 büyükşehir adayının salı günü açıklanabileceği belirtiliyor.



